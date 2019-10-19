Врачи рассказали об ужасном состоянии орловской девочки-маугли

Орел, 19 октября. Следственный комитет РФ завел уголовное дело о халатности после того, как медики увидели состояние изъятой из семьи 11-летней девочки, которая ходит на четвереньках и не умеет говорить.

Девочка-маугли в состоянии крайнего истощения госпитализирована в больницу Орла 18 октября. Ее забрали у матери в жутком состоянии.

Жители деревни Лука, где родилась девочка, хорошо знают эту семью. Мать восьмерых детей от 15 до 2 лет недавно осталась без мужа и стала выпивать. А дети «растут, как трава», их подкармливают соседи, рассказала местная жительница.

Как пишет KP.Ru, 38-летняя женщина носила девочку с собой в чемодане. Ребенок рос с задержкой развития, не мог говорить, самостоятельно есть, ровно сидеть. Большую часть года девочка жила в стойле для скота.

«Она ведет себя как агрессивный зверек. Кидается на врачей: царапается, кусается», — рассказала сотрудница больницы, куда попала девочка.

Женщина добавила, что ребенок передвигается, как животное, на четвереньках. Девочка не может самостоятельно ходить в туалет, поэтому медики используют памперсы. При этом они не обнаружили у девочки каких-то серьезных отклонений или диагнозов. Врачи уверены, что ребенка просто сильно запустили.

История с девочкой-маугли оказалась резонансной. Службы опеки изъяли всех детей из семьи, а нерадивая мать сбежала. Жители Луки уверены, что даже в интернате детям будет намного лучше, чем с матерью.

Уголовное дело возбуждено СКР против сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Социальные службы, зная о плохих условиях жизни этой семьи, не приняли своевременных мер по защите прав детей.

Это не первый инцидент в России, связанный с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей в отношении детей. Ранее в похожих условиях оказались три мальчика из Татарстана, которые жили в грязной квартире и не умели разговаривать.

В августе в Сочи в больницу после избиения отцом попали мальчики семи и девяти лет. Над ними неоднократно издевались и лишали еды.

Еще один инцидент с брошенным ребенком в Москве закончился трагически. Семилетний мальчик, живший в захламленной квартире с бабушкой и мамой, скончался от остановки сердца.