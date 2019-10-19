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Сборная ВС РФ завоевала два золота и серебро на Всемирных военных играх в Китае

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Сборная ВС РФ завоевала два золота и серебро на Всемирных военных играх в Китае

Пекин, 19 октября. Сборная Вооруженных сил РФ завоевала две золотых медали и одну серебряную на VII Всемирных военных играх в Китае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армейские стрелки лейтенант Леонид Екимов, майор Алексей Климов и лейтенант Антон Гурьянов заняли второе место в командном мужском упражнении «скорострельный малокалиберный пистолет, 25м» и получили серебряные медали. Первое место досталось спортсменам из Китая, а на третьем месте оказались представители КНДР.

Сборная ВС РФ завоевала два золота и серебро на Всемирных военных играх в Китае

Первую золотую медаль сборной ВС РФ принес армейский велосипедист Антон Воробьев. Он преодолел 31,9-километровую дистанцию за 38 минут 32,645 секунды.

«Только первое место имеет значение. Поэтому сейчас я себя прекрасно чувствую. Если говорить в целом о прохождении дистанции, то все прошло хорошо», — рассказал победитель.

Он добавил, что участвует в армейских играх впервые, но уже собирается принять участие в следующих. Второе место досталось представителю сборной ВС Австрии Патрику Гамперу, а замкнул тройку француз Джереми Кабот.

Еще одну золотую медаль в копилку сборной ВС РФ принес рапирист Тимур Сафин. В финальной встрече он одолел француза Максима Поти. Кроме того, обладателем бронзы стал россиянин Алексей Черемисинов.

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