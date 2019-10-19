Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Берлин, 19 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к проведению саммита «нормандской четверки», вопрос транзита газа через Украину и ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину», — пояснил Зайберт.

Вопрос о точной дате проведения встречи «нормандской четверки» по-прежнему не решен, хотя в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 октября Меркель пообещала использовать предстоящие контакты с представителями России и Франции для достижения договоренности о дате проведения саммита в нормандском формате.

Помощник президента России Юрий Ушаков на следующий день заявил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» может обсуждаться только после разведения сил в Донбассе на участках в Золотом и Петровском, а также после согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите.

Зеленский со своей стороны сказал, что рассчитывает, что встреча «четверки» состоится в ноябре.

Напомним, в так называемую «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на востоке Украины. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» прошла в октябре 2016 года в Берлине.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев выступает против республик Донбасса ДНР и ЛНР, которые отказались подчиняться новому правительству, пришедшему к власти в столице Украины в результате государственного переворота.