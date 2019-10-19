Эрдоган продолжит «сокрушать терроризм» в случае отказа курдов-террористов от соглашения

Анкара, 19 октября. Турция продолжит антитеррористическую операцию против курдских боевиков на севере Сирии в случае отказа курдов выполнять условия соглашения об отводе сил, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«[Если соглашение с США] не будет выполнено в течение 120 часов, Турция продолжит сокрушать терроризм на севере Сирии», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

#BREAKING [If agreement with US] not implemented within 120 hours, Turkey to continue crushing terrorism in northern Syria, says President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 19 октября 2019 г.

В четверг в Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Турция приостановила проведение контртеррористической операции «Источник мира» на 120 часов, за это время курдские боевики должны уйти из 30-километровой «безопасной зоны» и сдать все тяжелое вооружение. В противном случае Анкара продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Операция направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»11 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.