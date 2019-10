Эрдоган продолжит «сокрушать терроризм» в случае отказа курдов-террористов от соглашения

Анкара, 19 октября. Турция продолжит антитеррористическую операцию против курдских боевиков на севере Сирии в случае отказа курдов выполнять условия соглашения об отводе сил, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

#BREAKING [If agreement with US] not implemented within 120 hours, Turkey to continue crushing terrorism in northern Syria, says President Erdogan