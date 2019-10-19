Британский парламент принял поправку об отсрочке Brexit

Лондон, 19 октября. Палата общин парламента Великобритании приняла поправку об отсрочке Brexit на заседании в субботу. За отсрочку выхода Королевства из состава Евросоюза проголосовали 322 депутата, против – 306.

Предложение об отсрочке Brexit внес бывший депутат от правящей Консервативной партии Оливер Летвин. Поправка обязывает премьер-министра Бориса Джонсона перенести Brexit на более поздний срок вне зависимости от результатов голосования по новому варианту соглашения с ЕС, которое состоится в субботу вечером.

«Цель этой поправки — гарантировать, что мы по-прежнему будем застрахованы от Brexit без сделки», — объяснил Летвин в ходе дебатов.

Он напомнил, что Brexit должен автоматически произойти 31 октября даже в том случае, если не будет одобренного британским парламентом соглашения с ЕС. Летвин добавил, что отсрочка может и не понадобиться, если не будет угрозы «жесткого» Brexit.

Джонсон, комментируя решение парламента, заявил, что не сломлен таким результатом и будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября на условиях, утвержденных саммитом 17 октября, сообщает телеканал «360».

Премьер Британии подчеркнул, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки. Он добавил, что на следующей неделе подготовит законы, необходимые для проведения Brexit 31 октября. Голосование парламента по сделке с ЕС также запланировано на следующую неделю, пишет «Ридус».