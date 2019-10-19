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Британский парламент принял поправку об отсрочке Brexit

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Британский парламент принял поправку об отсрочке Brexit

Лондон, 19 октября. Палата общин парламента Великобритании приняла поправку об отсрочке Brexit на заседании в субботу. За отсрочку выхода Королевства из состава Евросоюза проголосовали 322 депутата, против – 306.

Предложение об отсрочке Brexit внес бывший депутат от правящей Консервативной партии Оливер Летвин. Поправка обязывает премьер-министра Бориса Джонсона перенести Brexit на более поздний срок вне зависимости от результатов голосования по новому варианту соглашения с ЕС, которое состоится в субботу вечером.

«Цель этой поправки — гарантировать, что мы по-прежнему будем застрахованы от Brexit без сделки», — объяснил Летвин в ходе дебатов.

Он напомнил, что Brexit должен автоматически произойти 31 октября даже в том случае, если не будет одобренного британским парламентом соглашения с ЕС. Летвин добавил, что отсрочка может и не понадобиться, если не будет угрозы «жесткого» Brexit.

Джонсон, комментируя решение парламента, заявил, что не сломлен таким результатом и будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября на условиях, утвержденных саммитом 17 октября, сообщает телеканал «360».

Британский парламент принял поправку об отсрочке Brexit

Премьер Британии подчеркнул, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки. Он добавил, что на следующей неделе подготовит законы, необходимые для проведения Brexit 31 октября. Голосование парламента по сделке с ЕС также запланировано на следующую неделю, пишет «Ридус».

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