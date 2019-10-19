Эрдоган обсудит с Путиным присутствие сил Асада в зоне операции против курдов-террористов

Кайсери, 19 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным присутствие сил Асада на севере Сирии, в зоне проведения операции против курдов-террористов. Об этом он заявил в ходе выступления в турецком городе Кайсери.

«Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным. В районе проведения операции находятся войска [сирийского правительства] под защитой России. Мы обсудим эту тему с господином Путиным», — рассказал он.

Накануне турецкий лидер также сообщил, что хотел бы оговорить с Путиным процесс создания зоны безопасности в Сирии к востоку от реки Евфрат. Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что РФ могла бы взять на себя инициативу по установлению мира на территории к западу от реки.

Напомним, 9 октября президент Турции объявил о начале операции турецких ВС в Сирии «Источник мира». Совместно с Сирийской арабской армией (САА) ВС Турции на севере САР приступили к реализации операции, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о временном прекращении операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу.

Однако министерство национальной обороны Турции сегодня заявило о нарушении перемирия со стороны курдских террористических формирований. В ведомстве уточнили, что за последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны» провели 14 обстрелов, а также сообщили, что информация о нарушении условий перемирия уже передана США.

1 Организация запрещена на территории РФ.