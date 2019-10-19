Стало известно, что роль в «Моей прекрасной няне» вызвала у Заворотнюк манию преследования

Москва, 19 октября. Слава, которая внезапно обрушилась на актрису Анастасию Заворотнюк после выхода сериала «Моя прекрасная няня», вызвала у нее манию преследования.

Сериал «Моя прекрасная няня» практически мгновенно стал популярным, как и Заворотнюк, которая исполнила в нем главную роль. Как оказалось, актриса была совершенно не готова к всенародной любви и признанию. Заворотнюк призналась, что страдала от мании преследования, сообщает «Комсомольская правда».

«Я была загнана в угол, страх был просто невыносим. Я перестала выходить из дома, доверяла только семье и паре подруг. Если надо было где-то появиться, надевала шляпу и огромные очки, и все равно боялась, что меня узнают», — поделилась однажды своими откровениями Заворотнюк.

Актриса просто не смогла выдержать такого напора со стороны СМИ. Ее караулили на каждом шагу, все мужчины, с которыми ее видели журналисты, на страницах СМИ автоматически становились ее любовниками. Это привело к тому, что Заворотнюк начала скрываться от прессы и старалась максимально скрыть подробности личной жизни.

Мания преследования мучила артистку четыре года, но обращаться к специалистам она не хотела. Всего один раз актриса решилась на прием у психотерапевта, но это оказалось бесполезной тратой времени. Заворотнюк попала к мошеннику, который просто тряс из нее деньги.

Помочь звезде «Моей прекрасной няни» справиться с расстройством и депрессией смог только Петр Чернышев, за которого Заворотнюк в итоге вышла замуж.

Напомним, летом появилась информация, что актриса борется с тяжелой болезнью. В прессе писали, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга на последней стадии. Родственники так и не дали однозначного ответа по поводу этой ситуации, а вот коллеги и знакомые Заворотнюк наоборот неоднократно подтверждали слухи о ее болезни.