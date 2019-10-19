Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 19 октября.

Практикующий онколог рассказал об особенностях болезни, которой болеет Анастасия Заворотнюк. Онколог объяснил, что сейчас происходит с мозгом Заворотнюк.

Официальный представитель России при ООН Федор Стржижовский дал совет украинскому дипломату. В ООН предложили Киеву заняться проблемами внутри Украины, а не искать их в России.

Премьер-министр РФ заявил, что ревизия итогов Второй мировой войны недопустима. Медведев указал на недопустимость ревизии итогов Второй мировой войны.

Константин Меладзе заявил, что у него «аллергия» на песню, которую исполнил один из участников телешоу «Голос». Песня талантливого участника шоу «Голос» вызвала у Меладзе аллергию.

Врачи больницы в болгарском городе Павликени потеряли 70-летнюю пациентку Асенку Христову и искали ее шесть часов. Болгарские врачи шесть часов искали забытую в томографе старушку.

Известная в прошлом балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на депрессивное состояние. Впавшая в депрессию Волочкова намекнула, что не выйдет замуж.

Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге «жить как на Украине». Захарова оценила слова посла Китая об украинцах в Гонконге.

Порядок поверки приборов учета изменится: бумажные свидетельства уйдут в прошлое, их заменят электронные записи. Росстандарт вводит новые правила поверки домашних счетчиков.

Как Осетинская открыла одно из самых русофобских изданий в Рунете, шантажировала «Роснефть» и гордилась фейками. Как The Bell оказался экспериментом спецслужб США по созданию антироссийских СМИ, а Осетинская – наркоманкой.

Представительский центр Донецкой Народной Республики (ДНР) открылся в бельгийском городе Дендермонде. Представительство ДНР открылось в Бельгии.