Сирия новости 19 октября 19.30: убийство сирийского солдата в Даръа, курдские боевики не спешат покидать приграничные районы

Сирия, 19 октября. ИГ1 заявило о вылазке поблизости от города Ракка. Еще одно убийство сотрудника сил безопасности произошло в провинции Даръа. Курдские боевики продолжают удерживать свои позиции в приграничных с Турцией районах, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли сотрудника сил безопасности в городе Сайда восточнее Даръа.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке вблизи города Ракка; подозревается в организации взрыва на восточном побережье Евфрата к северо-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные формирования: продолжают инициировать стычки с протурецкими силами на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в населенном пункте аль-Хуссейния, расположенном северо-восточнее административного центра провинции, прогремел взрыв, в результате которого погиб один из бойцов проправительственных военизированных формирований. Как известно, город располагается на восточном берегу реки Евфрат на линии разграничения сил с курдскими бандгруппами, в зоне контроля которых все чаще наблюдаются вылазки террористов «Исламского государства». Предполагается, что именно члены террористической группировки несут ответственность за организацию взрыва.

Провинция Даръа

Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет о новом убийстве в Даръа. Один из сотрудников сил обеспечения национальной безопасности был застрелен в городе Сайда к востоку от административного центра провинции. Напомним, несколько часов назад также поступали сведения о нападении неизвестных на военнослужащего сирийской армии в населенном пункте Даиль. Ни одна антиправительственных бандгрупп пока не взяла на себя ответственность за проведение вылазок. Как известно, территории Даръа и соседней эль-Кунейтры были полностью зачищены от исламистов в июле 2018 года, однако некоторым из радикалов удалось продолжить свою террористическую деятельность подпольно. Как правило, они предпринимают нападения на сирийских солдат или бывших радикалов, которые пошли на урегулирование своего правового статуса с правительством САР.

Провинция Идлиб

Российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты в районах, контролируемых силами террористического объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1***. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Electro_Media), точечные авиаудары пришлись по опорным пунктам исламистов недалеко от города Маарзита. Кроме того, по данным новостного портала Step News Agency, военные самолеты ВКС РФ были замечены в районе населенного пункта Маарет ас-Син. Сведения о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока выясняются.

Провинция Ракка

Twitter-канал (Syria_FreeNews), ссылаясь на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы, заявляет о нападении террористов «Исламского государства» в административном центре провинции, которое якобы было совершено при участии смертника. Тем не менее официального подтверждения данные сведения пока не получили. Напомним, в среду в Ракку вошли части Сирийской арабской армии (САА), которые являются гарантом безопасности гражданских лиц.

Провинция Хасака

Поступают данные о столкновениях протурецких сил и курдских террористов к югу от пограничного города Рас аль-Айн. Военный источник в сети Twitter (Electro_Media) заявляет о стычках в районе населенного пункта аш-Шакрия. При этом Отряды народной самообороны (YPG) направили к границе дополнительные подкрепления. Новостной портал Step News Agency передает, что к сирийской границе были переброшены отряды, прежде дислоцировавшиеся вблизи города аш-Шаддади. Таким образом, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК) бандгруппы продолжают пренебрегать соблюдением режима прекращения огня, соглашение о введении которого было достигнуто Турцией и США. Напомним, по условиям американо-турецкой договоренности, курдские боевики должны покинуть 30-километровый коридор безопасности на севере САР до вечера вторника.

Представитель протурецких формирований сообщил о том, что в настоящий момент никакого движения курдов на юг от границы не наблюдается. Более того, как сообщалось в первой половине дня, террористы заняли некоторые из ранее утраченных территорий, а также не прекращают вести обстрелы на линии разграничения сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.