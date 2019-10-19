Появилось видео работы спасателей на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Сотрудники МЧС продолжают заниматься ликвидацией последствий ЧС в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае. Появилось видео работы спасателей на месте прорыва дамбы.

На кадрах видно, как сотрудники российского ведомства грузят в вертолет необходимые вещи и оборудование для работы на месте происшествия. Дальше уже показана работа специалистов на месте, где произошел прорыв сооружения.

Также на видеозаписи запечатлены последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. На кадрах видны разлившаяся по территории грязная вода и разрушенные строения.

По данным ГУ МЧС России по Красноярском краю, прорыв дамбы случился ранним утром в субботу. По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек, Федеральное агентство новостей опубликовало ранее список жертв ЧС.

В настоящее время пропавшими без вести числятся шесть человек. Девять человек находятся в больницах, остальные — в пунктах временного размещения.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в красноярском поселке. О ситуации в регионе главе государства доложили начальник МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.