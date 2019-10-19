Донбасс сегодня: Ярош создал проблемы командованию ВСУ, силы ООС охотятся на технику ОБСЕ

Донбасс, 19 октября. Украинские войска усилили обстрелы ДНР. ВСУ несут небоевые потери. Дмитрий Ярош настроил военнослужащих саботировать мирные инициативы Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования осуществили 39 обстрелов территории ДНР и ЛНР, сообщают представительства республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Обстрел поселка Фрунзе в ЛНР был совершен из орудий боевой машины пехоты, а в ДНР обстрелы затронули 11 городов и сел республики. Украинская армия использовала минометы, гранатометы и другие виды вооружений, выпустив более полутысячи снарядов, мин и гранат.

В поселках Зайцево и Коминтерново были разрушены четыре жилых дома. В Докучаевске в трех квартирах разных многоэтажных домов осколками были разбиты окна и балконы.

Армия Киева несет потери

В Луганской области во время оборудования позиций в районе разведения сил и средств, вблизи поселка Золотое, подорвался экскаватор с украинским военнослужащим из 14-й механизированной бригады ВСУ. Об инциденте сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Водитель пренебрег правилами техники безопасности и не имел на руках схемы заминированных участков. Военный погиб от подрыва техники на противотанковой мине, которая была установлена военнослужащими убывшей по ротации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

А в Донецкой Народной Республике, по информации народной милиции ДНР, в районе села Верхнеторецкое бойцы ВСУ попытались извлечь обнаруженный ими взрывоопасный предмет. Однако нарушение техники безопасности привело к взрыву неустановленной находки. В результате один солдат погиб, а второй получил тяжелые ранения. Все потери представлены в штаб Объединенных сил как боевые.

Охота на БПЛА ОБСЕ

Как сообщает спикер УНМ ЛНР Яков Осадчий, на днях в районе поселка Фрунзе военнослужащие из 14-й бригады ВСУ выпустили по беспилотнику ОБСЕ 80 очередей из зенитной установки. Сотрудники миссии успели приземлить БПЛА и уехать из района, в котором проводили мониторинг обстановки. Осадчий добавил, что 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ также ведет активную борьбу с беспилотниками миссии. Передовые позиции бригады усилены мобильной группой радиоэлектронной борьбы.

Усиление работы групп РЭБ отмечено также в Донецкой области. Военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин рассказал, что усиленную работу по борьбе с БПЛА ОБСЕ ведут мобильные группы РЭБ 20-го и 305-го отдельных батальонов ВСУ в тринадцати поселках, расположенных вблизи линии разграничения. В селе Петровское дважды были обстреляны летательные аппараты ОБСЕ, один из них уничтожен, а мониторинг в районе отведения сил и средств прекращен. За удачную стрельбу по беспилотнику двум военнослужащим ВСУ объявили благодарность и вознаградили премией в размере 36 тысяч гривен (около 90 тысяч рублей).

Протестные настроения в армии

На прошлой неделе, как сообщали в донецком управлении Народной милиции, перед целым рядом передовых подразделений ВСУ выступал Дмитрий Ярош. В результате в этих подразделениях возросли протестные оппозиционные настроения среди военнослужащих, которые требуют отмены отведения войск с передовой, отметил полковник Басурин.

Командующему ООС доложили, что несколько подразделений ВСУ отказываются осуществлять разведение сил и средств. Поэтому после того, как зону ООС заставили покинуть 35-ю бригаду морской пехоты ВСУ, необходимо убирать и 92-ю бригаду ВСУ, которая была вынужденно сформирована из националистов. Сейчас командование ООС судорожно ищет, кем бы ее заменить.