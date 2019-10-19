Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков

Калининград, 19 октября. В возрасте 52 лет умер двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Александр Волков. Об этом рассказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

О смерти спортсмена Кафельников написал в своем микроблоге в Twitter. Он сказал, что не может поверить в произошедшее и что всегда будет помнить жизнерадостную улыбку Волкова.

В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса..... ! Покойся с миром мой друг. pic.twitter.com/mdIJizHZlF — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 19 октября 2019 г.

Причины смерти спортсмена объявлены не были.

«Газета.ru» напоминает, что прославленный теннисист заслужил титул победителя трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и в своей карьере достигал 14-й строчки мирового спортивного рейтинга.

Профессиональную карьеру Волков начал в 1986 году. В 1990-м он выиграл в первом раунде US Open у шведского теннисиста Стефана Эдберга, который в то время был первой ракеткой мира. В 1994 году теннисист стал победителем Кубка Кремля, а в составе российской сборной Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса — в 1994 и 1995 годах.

Александр Волков завершил карьеру игрока в 1997 году и с 2002 года начал работать тренером российской сборной по теннису. В последние годы работал в Калининграде.