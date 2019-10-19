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Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков

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Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр ВолковКалининград, 19 октября. В возрасте 52 лет умер двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Александр Волков. Об этом рассказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

О смерти спортсмена Кафельников написал в своем микроблоге в Twitter. Он сказал, что не может поверить в произошедшее и что всегда будет помнить жизнерадостную улыбку Волкова.


Причины смерти спортсмена объявлены не были. 

«Газета.ru» напоминает, что прославленный теннисист заслужил титул победителя трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде и в своей карьере достигал 14-й строчки мирового спортивного рейтинга.

Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр ВолковПрофессиональную карьеру Волков начал в 1986 году. В 1990-м он выиграл в первом раунде US Open у шведского теннисиста Стефана Эдберга, который в то время был первой ракеткой мира. В 1994 году теннисист стал победителем Кубка Кремля, а в составе российской сборной Волков дважды выходил в финал Кубка Дэвиса — в 1994 и 1995 годах.

Александр Волков завершил карьеру игрока в 1997 году и с 2002 года начал работать тренером российской сборной по теннису. В последние годы работал в Калининграде.

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Источник: Twitter
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