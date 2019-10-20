Заседание комиссии ГД по расследованию вмешательства в дела России. Политика недели. ФАН-ТВ

Вмешательство иностранных сил в российские выборы, политтехнологии, роль интернета в новостной повестке. Эти темы стали основными в Государственной Думе на заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны. Свою работу она начала в сентябре этого года. В ее состав вошли делегаты от всех фракций Госдумы, а возглавил группу председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Создали комиссию после уличных беспорядков в Москве. Уже не секрет, что рекламировали незаконные акции иностранные агенты, а также сотрудники некоторых иностранных посольств. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование по этой теме, опубликовав документальный фильм «Анатомия протеста». Одним из его героев стал Стивен Секстон, сотрудник ЦРУ и глава службы безопасности посольства Штатов. Выяснилось, что в московских беспорядках он замешан напрямую. Агент консультировал оппозицию и проводил тренинги для активистов. Факты из расследования ФАН депутатам Госдумы представил Николай Столярчук, глава медиагруппы «Патриот», в которую входит наше агентство.

«Наш информатор сообщил нам о человеке по имени Стивен Секстон, который несколько раз посещал ФБК, и особенно часто посещал его перед обысками в Фонде. Мы сначала не поверили этой информации, начали заниматься этим вопросом. Мы не нашли никакой информации о Стивене Секстоне и его деятельности в России. Это практически единственный сотрудник посольства, который для нас остался темной лошадкой. Мы провели расследование и выявили его деятельность по всему миру. Полагаем, что этой же деятельностью он занимался и в нашей стране», — рассказал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Я хочу поблагодарить ФАН. Они самоотверженно проводят эту работу. Я сам в прошлом оперативник. Если на самом деле этот человек, которым вы занимаетесь, Стивен Секстон, — он на самом деле является этим агентом, мне кажется, для комиссии это прямое обращение к спецслужбам. Мы должны это сделать, должны обратиться и понять, где местонахождение этого человека», — убежден депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Также речь на заседании зашла и об интернет-технологиях, о том, как внешние «политические игроки» используют их в нашей стране. Особое внимание к зарубежным соцсетям и медиакорпорациям, присутствие которых в Рунете велико. И часто оно оборачивается цензурой для наших журналистов. Генеральный директор Федерального Агентства Новостей Евгений Зубарев представил документальное подтверждение атак на российские интернет-агентства.

«Ответственность за дискриминацию в Рунете должны нести юридические лица. Это Google, Facebook и другие компании. Но в России у них нет официальных юридически значимых представительств. Даже на нынешнее заседание комиссии никто из представителей этих компаний не явился. Это показывает уровень регуляции действий этих интернет-гигантов в России. Мы ждем законодательного регулирования, которое поможет нам избежать цензуры со стороны западных, в том числе, американских интернет-гигантов. Потому что цензура в нашей стране запрещена», — заявил Евгений Зубарев.

Специальная комиссия Госдумы направит все материалы заседания в Генпрокуратуру России, в Роскомнадзор и другие службы.

А что Россия в обиду себя точно не даст, доказали участники военных учений «Гром-2019». Как отмечают эксперты, для Запада это четкий сигнал, что нужно вести себя прилично. Смотр проходил с 15 по 17 октября. Это своеобразная проверка баллистических, крылатых ракет и комплексов, которые стоят на вооружении российской армии. Запуск крылатых «Калибров», «Синевы», «Искандера»... Пуски проходили с бортов ракетных подводных крейсеров, надводных кораблей, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Одним словом: с земли, воды и воздуха. Зрелище впечатляющее! И что самое главное — все ракеты успешно поразили свои цели.

В заключительный день за учениями наблюдал президент России, он же верховный главнокомандующий страны Владимир Путин. А руководил он всем из Национального центра управления обороной Российской Федерации. Масштабы «парада» впечатляющие. Участие в учениях приняли около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок, около 105 летательных аппаратов, 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Показом техники, а точнее ярким шоу в небе президента России на этой неделе встретили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда Владимир Путин прибыл с официальным визитом. По территории дворца он ехал в окружении конного эскорта, а самолеты в это время рисовали в небе триколор. Но, конечно же, цель визита — не яркие эмоции. В Абу-Даби лидер нашей страны встретился с наследным принцем. Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, культурной и космической сферах. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за помощь в отправке в космос первого эмиратского космонавта.

Лидер России отметил, что Эмираты — ключевой торговый партнер России в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. В прошлом году товарооборот вырос почти на 4% и достиг 1,7 млрд долларов. И это не единственный успех в сотрудничестве.

«Отмечу эффективную работу совместного предприятия «Газпром нефти» и «Мубадала Петролеум» по освоению месторождений в Томской и Омской областях России. «Лукойл» начинает работать с Национальной нефтяной компанией Абу‑Даби и входит в концессию по разработке нефти и газа на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов. Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. «Росатом» предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности», — подчеркнул Владимир Путин.

Кстати, Эмираты проявляют большой интерес к бренду Aurus. Совместно с зарубежной компанией Tawazun сейчас разрабатывается программа развития моделей автомобиля.

Отношения между странами можно назвать не только деловыми. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал нашего президента своим другом и братом, а Россию — вторым домом.