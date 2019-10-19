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Экономика

Силуанов допустил, что Россия может отказать в кредите Белоруссии

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Силуанов допустил, что Россия может отказать в кредите Белоруссии

Москва, 19 октября. Москва может отказать Минску в выдаче кредита в размере 600 миллионов долларов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По словам российского министра, вопрос предоставления Белоруссии государственного кредита, который обсуждается правительствами двух стран, возможно, так и не будет решен.

«Не решено пока. Его (решения) может и не будет», — приводит «Интерфакс» слова Силуанова.

Глава финансового министерства отметил, что перспектива выдачи денег не зависит от переговоров России и Белоруссии по экономической интеграции. По его словам, Минск и Москва продолжают работу над дорожной картой актуализации Союзного договора.

Силуанов добавил, что выделение средств белорусской стороне зависит и от того, как страны «будут двигаться на интеграционном треке».

Белорусское руководство обратилось к России с просьбой предоставить кредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования долга, напомнил «Рудис». Переговоры ведутся с начала года, но безрезультативно. Летом замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец сообщил, что Минск завершает переговоры с Банком развития Китая о суверенном кредите на такую же сумму вместо российского.

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Источник: Интерфакс
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