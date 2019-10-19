Политолог объяснил, почему в США хотят признать «Азов» террористической организацией

Требование американских конгрессменов признать «Азов» террористической организацией связано с антиукраинскими настроениями в США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Проблемы для «Азова»

Американские конгрессмены во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент с требованием внести украинский националистический батальон «Азов» в список иностранных террористических организаций. Соответствующее письмо конгрессмены отправили на имя госсекретаря Майка Помпео.

По их словам, сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов. Также они просят разъяснить, почему эту организацию до сих пор не признали террористической.

«Существует много примеров белых националистических группировок, которые подходят под эти условия. Американский народ заслуживает того, чтобы получить объяснения, почему эти группировки не включены в список иностранных террористических организаций», — говорится в письме.

По словам конгрессменов, «Азов» является известным ультранационалистским вооруженным формированием на Украине, которое открыто принимает в свои ряды неонацистов.

«Сборище террористов»

Как отметил Владимир Соловейчик, позиция 40 членов палаты представителей Конгресса США во главе с Максом Роузом вполне правомерна. По всем критериям украинский националистический батальон «Азов», вдохновляемый неонацистской бандеровской идеологией, «вполне можно считать сборищем не только палачей и душегубов — украинских националистов, но и сборищем террористов», уверен политолог.

«Странно, что этого не понимает госсекретарь США Майк Помпео. Или, вернее сказать, понимает, но ради использования в целях политики США данного бандформирования, на все остальное закрывает глаза. Позиция американских законодателей вызвана тем, что приближаются выборы в Палату представителей Конгресса США, весь ее состав в будущем году должен пройти процедуры переизбрания, а настроения многих избирателей — явно антиукраинские, антибандеровские — американским конгрессменам хорошо известны», — пояснил Владимир Соловейчик.

Кроме того, заметил эксперт, не менее хорошо известна конгрессменам и политика президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Он вовсе не желает отказаться от использования против России или иных конкурентов США украинских националистов, но при этом не желает тратить деньги американских налогоплательщиков или посылать на смерть американских солдат.

«К тому же Трамп делает ставку на нового украинского президента Владимира Зеленского, а националисты из «Азова» враждебны ему, как с точки зрения политической, из-за подписания им «формулы Штайнмайера», так и с точки зрения идеологической. Потому что еврейские предки Зеленского мешают интегральным украинским националистам признать его за «полностью своего» и доверять ему в полном объеме. В этой ситуации запрос американских конгрессменов вполне логичен и, скорее всего, отражает устойчивые тенденции, сложившиеся в общественном мнении США», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, сейчас остается дождаться реакции госсекретаря США Майка Помпео, чтобы сделать выводы, готова ли в данном вопросе американская исполнительная власть прислушаться к мнению власти представительной.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, а также проверить, насколько эффективно расходуются средства. В начале октября финансирование Киева было разморожено.