Захарова прокомментировала «невежливое» письмо Трампа Эрдогану

Хабаровск, 19 октября. Стиль эпистолярного жанра, в котором президент США Дональд Трамп написал письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, войдет в учебники по международной дипломатии, сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова прокомментировала письмо Трампа к Эрдогану об операции турецких вооруженных сил против курдских боевиков на севере Сирии, в котором американский лидер решил использовать нехарактерный для дипломатической переписки, тем более на уровне глав государств, стиль.

«Этот стиль эпистолярного жанра войдет в учебники по международной дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам», — заметила представитель российского дипведомства.

Напомним, 9 октября Эрдоган получил от Трампа письмо, в котором глава Белого дома в грубой манере рекомендовал ему не начинать операцию, пригрозив санкциями. В частности, Трамп просил турецкого коллегу «не строить из себя крутого» и «не быть дураком».

Глава Турции был раздражен подобным общением и назвал письмо «невежливым». Как утверждали СМИ, турецкий лидер выбросил его в мусорную корзину. Также Эрдоган со своей стороны заявил, что не забудет Трампу это послание.

В день получения письма президент Турции объявил о начале военной контртеррористической операции вооруженных сил страны в Сирии. ВС Турции совместно с Сирийской арабской армией (САА) на севере САР реализуют операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Решение Турции о проведении операции вызвало осуждение со стороны многих западных стран, включая США, но Вашингтон все же отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о временном прекращении операции на 120 часов. За это время курды должны отвести свои силы из 30-километровой зоны безопасности на границе с Турцией. США заявили, что будут способствовать этому процессу, но американские войска в этот район не вернутся.

1 Организация запрещена на территории РФ.