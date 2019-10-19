Курды-боевики выпускают из тюрем террористов ИГИЛ в ответ на паузу в операции Турции

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обеспокоен вероятным освобождением заключенных террористов, которые содержатся в тюрьмах на севере САР, на фоне проведения операции турецких войск «Источник мира» против курдских боевиков. Почему возникла серьезная угроза, как можно с ней справиться – выясняло Федеральное агентство новостей.

Курдские боевики давно договорились с ИГ

В зоне проведения операции турецких войск, направленной против курдских боевиков, в тюрьмах содержится множество участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1). Пленных террористов ИГИЛ курдские боевики запросто могут использовать как козырь в политической игре. Когда в конце 2018 года США заявили о намерении вывести своих военных из Сирии, курдские боевики отметили, что в таком случае не ручаются за надлежащую охрану тюрем с боевиками ИГ, ведь в отсутствие американских военных им придется больше сил прикладывать для обеспечения безопасности в регионе.

Курдские боевики хитростью заняли обширные территории на севере САР, выйдя далеко за пределы поселений курдов. Курдских боевиков в разгар борьбы с террористами ИГИЛ никто не останавливал, когда они, заручившись поддержкой США, шли вперед под знаменем борьбы с ИГ, потому что в 2016-2017 годах на кону было существование Сирии как государства. При этом неоднократно появлялись сообщения о том, что курдские боевики не уничтожают сторонников ИГ, а уговаривают их сдать земли и вступить в ряды курдских бандформирований, таких как SDF – «Демократические силы Сирии». Словом, при курдских боевиках в тюрьмы на севере Сирии попадали только самые агрессивные и несговорчивые фанатики.

Массовый переброс террористов

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин 17 октября заявил, что не менее 500 террористов переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, на указанном направлении сосредоточены уже 3,5 тысячи боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (присягнувшей запрещенной в РФ террористической группе «Аль-Каида»1). Они уже активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в провинции Латакия. Большинство из этих пятисот боевиков – не сирийцы, а выходцы из других государств.

Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ, сбежали из лагеря Айн-Исса в провинции Ракка на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Этот лагерь находится на территории, контролируемой в данный момент SDF. Все эти люди бежали из Сирии в Ирак. Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри заявил, что несколько таких особо опасных беглецов задержаны. Подробностей не приводится, но понятно, что речь идет о сотнях боевиков, а поймать удалось всего несколько человек. Турция же уверена, что этот массовый побег – не случайность, Анкара обвиняет курдские бандформирования в освобождении террористов из лагеря.

Представитель Движения гражданских инициатив, политолог Владимир Соловейчик в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что не стоит ожидать от незаконных вооруженных групп логичных действий и дисциплины, их действия могут быть хаотичны и зависеть от многих факторов.

«Мы полагаем, что в таких структурах, как незаконные вооруженные формирования, действует железная дисциплина, полная централизация. Но нет, всегда надо делать поправку на местные условия, на то, что командир того или иного отряда может быть материально простимулирован отдельно от непосредственного начальства, или же у него могут быть свои особые представления, и он действует по принципу «гуляй-поле», – заявил специалист.

Боевиков отправляют в другие страны

За ситуацией с безопасностью и террористической угрозой на севере Сирии внимательно следят в российском Центре по примирению враждующих сторон. Глава центра генерал-майор Алексей Бакин заявил журналистам, что в зоне операции турецких войск «Источник мира» есть проблема вероятной утраты контроля над центрами содержания боевиков террористической организации «Исламское государство» и их семей, грозит их возможное освобождение, которое будет иметь пагубные последствия для всего Ближнего Востока. Также в указанном районе идет хаотичное расформирование лагерей для беженцев.

Описанный выше случай с беглыми террористами ИГ, которых теперь пытаются поймать на территории Ирака, подтверждает, что угроза реальна. Скорее всего, эти сотни боевиков рассматривают Ирак как перевалочный пункт. Террористические группы в Сирии и Ираке разгромлены, но уцелевших террористов перевозят в другие страны. Об этой проблеме заявил 18 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Бразилиа на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. По словам Патрушева, вытесненные с территории Ирака и Сирии боевики перебрасываются в Афганистан, Северную Африку, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

С учетом озвученных Патрушевым данных становится понятно, почему часть террористов предпочла ретироваться из Идлиба в Латакию, где есть доступ к морским путям. Обосновавшееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) опирается на поддержку запрещенного в РФ террористического движения «Братья-мусульмане»1, а новых бойцов для участия в битвах на стороне ПНС в окрестностях Триполи получает регулярно, так как они прибывают по морю и по воздуху, в том числе с территории Турции, например, через крупный турецкий порт Мерсин.

Собеседник Федерального агентства новостей Владимир Соловейчик убежден, что теперь поимка сбежавших из северной части Сирии боевиков будет непростым делом, которым займутся стражи порядка.

«Теперь надо будет выявлять боевиков на месте их проявления, ликвидировать, либо изолировать. Но, скорее всего, этим займутся соответствующие службы в соответствующих местах», – обрисовал обстановку эксперт.

Выгода курдских террористов

Курдские боевики на севере Сирии предпринимают отчаянную попытку остаться на этих территориях, где испокон веков проживали арабы. Ресурсы курдских террористов ограничены, они могут столкнуться с ситуацией, когда их настолько прижмут турецкие войска, что сторожить тюрьмы с приспешниками ИГ будет некому. К тому же, боевики ИГ в обмен на свободу могут помочь курдским террористам в этом вооруженном противостоянии. Будущее региона в целом курдских террористов не заботит, ими движет мечта о создании Курдистана на территории Сирии.

Официальный Дамаск категорически исключает возможность иракского сценария в Сирии. В Сирии курдов всегда проживало мало. А вот в Ираке их гораздо больше – там существует и развивается Иракский Курдистан. Это район с развитой промышленностью, где найти работу – не проблема. Именно туда уже давно перебрались все мирные жители из числа сирийских курдов. Остались курдские боевики, которые фанатично отстаивают идею, не стесняясь прибегать к помощи ИГ.

Политолог Владимир Соловейчик подчеркнул, что в самом деле разница между курдами Ирака и Сирии велика.

«Курдские формирования, которые находятся в северных районах Сирии, конкурируют с теми, которые входят в состав иракской власти – контролируют район Мосула и территорию вокруг него, то есть север Ирака. Эти внутрикурдские противоречия отражаются на том, что мы наблюдаем на севере Сирии. Сирийские курдские формирования в значительной части конфликтовали с правительством Башара Асада», – охарактеризовал положение дел собеседник ФАН.

Специалист обратил внимание на тесную связь между курдскими формированиями в северной части Сирии и Вашингтоном.

«Курдские структуры, которые находятся на севере Сирии, связаны Соединенными Штатами Америки. Тесно поддерживаются американскими спецслужбами, американскими военными, американскими политиками и получали, насколько мне известно, определенную материальную помощь от США. Ну, и помощь припасами, вооружением, снаряжением», – отметил Владимир Соловейчик.

Позиция Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на территории Турции. Анкара заявила о намерении создать 30-километровую буферную зону на севере Сирии – от границы с Турцией до трассы М4. В зачищенную от боевиков зону безопасности турецкие власти хотят переселить сирийских беженцев – многие сирийцы решили искать временное убежище в соседней стране с тех пор как в САР разгорелся конфликт в 2011 году. Эрдоган подчеркнул, что не допустит прибытия в Европу новой волны мигрантов.

14 октября в зону операции на севере САР устремились военнослужащие правительственной армии Сирии. Им нужно защищать интересы государства и обеспечивать безопасность мирного населения в зоне военной операции.

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео прибыли 17 октября в Анкару для переговоров с лидером Турции. В тот же день Турция объявила о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов. Участникам запрещенной и признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана» и связанных с ней группировок дали время сейчас, после потери 702 бойцов в ходе операции, принять решение и отвести силы и тяжелое вооружение за пределы обозначенной 30-километровой зоны.

«Рабочая партия Курдистана» совершила серию терактов на территории Турции за последние годы. Анкара заявляет, что операция «Источник мира» была необходима из-за угрозы безопасности. С момента объявления паузы Турция не применяла артиллерию и авиацию в отношении курдских боевиков, только отвечала на продолжившиеся обстрелы с их стороны. Майк Помпео вечером 18 октября выразил надежду на то, что до окончания паузы в военной операции взаимные обязательства сторон в рамках соглашения по Сирии будут выполнены.

Рука НАТО

По убеждению политолога Владимира Соловейчика, нынешний всплеск террористической угрозы вызван именно вторжением турецких войск на территорию Сирии, до операции «Источник мира» положение дел в северной части Сирии было под контролем. Эксперт назвал последние события примером влияния НАТО на международную политическую обстановку за пределами Североатлантического альянса.

«Президенты США и Турции возглавляют страны, входящие в НАТО. Получается, что разборки внутри НАТО отражаются на всей ситуации в районе большого Ближнего Востока, повышают уровень агрессии и террористической опасности. Вот и ответ, как политика НАТО обостряет ситуацию во всем мире, даже за пределами территории, охватываемой этим агрессивным блоком», – подчеркнул специалист.

1 Организация запрещена на территории РФ.