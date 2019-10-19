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Канделаки раскрыла, что подарит на рождение дочери Симоньян

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Канделаки раскрыла, что подарит на рождение дочери Симоньян

Москва, 19 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж режиссер Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. У супругов родилась дочка. Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на это радостное событие на своей странице в Instagram.

Канделаки является близкой подругой Симоньян, и как только она узнала об этом счастливом событии, сразу же опубликовала в своем Instagram несколько сторис с поздравлениями. На видео также можно увидеть коробку от детской коляски, которую Канделаки приготовила в подарок для новорожденной.

«Родной, любимый человек сегодня стал мамой. Марго джан, куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь. Люблю тебя», — высказалась телеведущая.

В своем микроблоге Канделаки рассказала, что Симоньян своим примером доказывает, что женщина может быть как железной леди на работе, так и прекрасной и доброй мамой дома.

Ранее Маргарита Симоньян опубликовала в своем Twitter сообщение о том, что у них с мужем родилась дочка.

Поздравлений было настолько много, что спустя несколько часов Симоньян опубликовала еще один твит, в котором поблагодарила всех за поздравления.

 

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Источник: Sputnik
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