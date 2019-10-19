Курды из РПК сорвали попытку США спасти их, отказавшись уйти с севера Сирии до вторника

Главари Рабочей партии Курдистана (РПК) отказались соблюдать режим тишины на севере Сирии и выполнять условия соглашений, заключенных между лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом. Подробнее об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Боевики РПК отказались отводить свои бандгруппы на юг – за пределы очерченного Анкарой коридора безопасности широной в 32 километра. Они подчеркнули, что согласны на перемирие лишь в том случае, если, наоборот, турецкие военные уйдут из северной Сирии. Договоренности Пенса и Эрдогана главари курдских группировок назвали незаконными как с политической, так и с моральной точки зрения.

Курды отказались покинуть даже уже осажденный турками город Рас Аль-Айн на севере провинции Хасака, подчеркнув, что они продолжат сопротивление в целом и на данном направлении в частности.

Турецкий президент, в свою очередь, предупредил, что его войска не будут выведены из региона, пока турки точно не убедятся, что внутри «безопасной зоны» больше нет радикалов «Отрядов народной самообороны» (YPG) и РПК. Соответственно, если к вечеру 22 октября курдские боевики не уйдут, антитеррористическая операция «Источник мира» возобновится и будет идти до полной победы, добавил Эрдоган.

Он также заметил, что важную роль в определении будущей безопасной зоны будет играть и российская сторона. По расчетам президента Турции, запланированные на 22 октября переговоры с российским лидером Владимиром Путиным будут иметь решающее значение в контексте урегулирования конфликта на границе между ближневосточными республиками. Эрдоган особо подчеркнул, что очень надеется на активное участие РФ в процессе обеспечения безопасности в Северной Сирии.

Таким образом, курды, судя по всему, теперь решили опираться только на свою позицию, не обращая внимания на попытки США спасти их. Тем не менее это было бы кстати для них, поскольку в случае дальнейшего игнорирования бандгруппами РПК сделки Пенса – Эрдогана, последний без труда сможет реализовать свое обещание и добить боевиков на севере САР.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин считает, что именно по этому сценарию пойдет дальнейшее развитие событий в регионе. Об этом, например, свидетельствуют не прекращающиеся и в настоящий момент вооруженные стычки в ряде районов на границе. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Если курды не уйдут до вторника, то боевые действия там возобновятся. Хотя нельзя сказать, что они прекращались: столкновения по-прежнему разворачиваются и в том же Рас Аль-Айне, то есть перемирие как таковое не работает и существует только формально. Где-то оно действует, но определенные участки фронта в динамике, причем активной – с захватом все новых и новых населенных пунктов и так далее. Поэтому РПК и YPG до начала следующей недели, скорее всего, никуда не уйдут. При таком исходе Анкара будет иметь все основания продолжать операцию, поскольку очередные предупреждения были вынесены», – отметил наш собеседник.

Соединенные Штаты, безусловно, хотели бы сохранить данные бандгруппы курдских боевиков, при условии, что они остались бы верными Вашингтону. Расширяющиеся разногласия между США и дислоцирующимися у самой северной границы САР бандформированиями РПК могли подорвать их союз, однако это не значит, что американцы решили полностью отказаться от сотрудничества с ними.