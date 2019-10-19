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Миро рассказала, в чем «самое больное место» Собчак

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Лена Миро назвала главную трагедию вышедшей замуж за Богомолова Собчак

Москва, 19 октября. Скандальный блогер Лена Миро назвала театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова слабым местом ведущей и журналистки Ксении Собчак. Свои размышления скандалистка опубликовала в блоге в «ЖЖ».

Миро считает, что «самое больное место» Собчак то, что она не смогла найти себе альфа-самца. По ее мнению, новый супруг журналистки «не богат, не влиятелен, и даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника (Максима) Виторгана, ни о чем народу не говорит».

Блогер считает, что Богомолов — не пара Собчак, по ее мнению, обладатель театральной премии «Золотая маска» подойдет для третьесортной сериальной актрисы, а не для той, кем хочет видеть себя 37-летняя знаменитость. При этом Собчак, как утверждает Миро, все прекрасно понимает.

Лена Миро назвала главную трагедию вышедшей замуж за Богомолова СобчакАвтор блога привела в пример бывшую жену крупного российского бизнесмена Романа Абрамовича Дарью Жукову. По ее словам, и Собчак, и Жукова имеют специфическую внешность, однако последняя привлекает к себе состоятельных и сильных мужчин.

«Жукова — сама альфа-самка, и потому притягивает мужчин категории «А». А Собчак — широкозадая трамвайная хамка. Даша никому ничего не пытается доказать. Именно такое поведение свойственно альфа-самкам», — написала одиозный блогер.

Не могла оставить без внимания Миро и ведущих телепроекта «Дом-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову, а также продюсера Яну Рудковскую. По ее мнению, Собчак находится на одном уровне с этими представительницами шоу-бизнеса, которых Миро также называет пытающимися что-то доказать «мещанками».

«Трагедия Собчак в том, что она не может выйти на уровень альфа-самок и, как следствие, захомутать альфа-самца, а потому довольствуется малым: Виторганом, Богомоловым», — резюмировала блогер.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Отношения звездная пара узаконила в московском Грибоедовском дворце бракосочетаний.

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