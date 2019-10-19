Миро рассказала, в чем «самое больное место» Собчак

Москва, 19 октября. Скандальный блогер Лена Миро назвала театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова слабым местом ведущей и журналистки Ксении Собчак. Свои размышления скандалистка опубликовала в блоге в «ЖЖ».

Миро считает, что «самое больное место» Собчак то, что она не смогла найти себе альфа-самца. По ее мнению, новый супруг журналистки «не богат, не влиятелен, и даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника (Максима) Виторгана, ни о чем народу не говорит».

Блогер считает, что Богомолов — не пара Собчак, по ее мнению, обладатель театральной премии «Золотая маска» подойдет для третьесортной сериальной актрисы, а не для той, кем хочет видеть себя 37-летняя знаменитость. При этом Собчак, как утверждает Миро, все прекрасно понимает.

Автор блога привела в пример бывшую жену крупного российского бизнесмена Романа Абрамовича Дарью Жукову. По ее словам, и Собчак, и Жукова имеют специфическую внешность, однако последняя привлекает к себе состоятельных и сильных мужчин.

«Жукова — сама альфа-самка, и потому притягивает мужчин категории «А». А Собчак — широкозадая трамвайная хамка. Даша никому ничего не пытается доказать. Именно такое поведение свойственно альфа-самкам», — написала одиозный блогер.

Не могла оставить без внимания Миро и ведущих телепроекта «Дом-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову, а также продюсера Яну Рудковскую. По ее мнению, Собчак находится на одном уровне с этими представительницами шоу-бизнеса, которых Миро также называет пытающимися что-то доказать «мещанками».

«Трагедия Собчак в том, что она не может выйти на уровень альфа-самок и, как следствие, захомутать альфа-самца, а потому довольствуется малым: Виторганом, Богомоловым», — резюмировала блогер.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Отношения звездная пара узаконила в московском Грибоедовском дворце бракосочетаний.