ФАН разъясняет: либеральные СМИ пытаются исказить суть надежного Рунета

«Радио Свобода» и «Знак» в очередной раз опубликовали статьи об «изоляции» Рунета. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Материалы основаны на мнении неких «интернет-экспертов» — на «Свободе» взяли интервью у Александра Исавнина, а «Знак» консультировался с Михаилом Климаревым. Однако оба этих «эксперта» пользуются одним и тем же тезисом — что закон о надежном Интернете сделает Рунет «еще более изолированным, чем в Китае», и что российские власти якобы вообще не понимают, что делают.

Статья «Свободы»:

Статья «Знака»:

Вероятно, мнения этих «экспертов» совпадают потому, что оба они являются членами «Общества защиты Интернета». Что примечательно, основателем этой организации является небезызвестный Леонид Волков — правая рука скандального блогера Алексея Навального. Совершенно очевидно, что мнение «экспертов» этого общества является ангажированным.

На самом деле закон о надежном Интернете не предполагает каких-либо ограничений для российских пользователей — это неоднократно заявляли авторы законопроекта. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин объяснил, что закон «Об устойчивом Рунете» определяет правила маршрутизации трафика, а также регулирует вопросы создания необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

«Хотел бы еще раз отметить, что закон не о блокировках, а о создании резервной системы обеспечения доступности ресурсов сети Интернет для российских пользователей, повышающей надежность и качество услуг связи», — отметил Левин.

Также Левин подчеркнул, что между российским законопроектом и «китайским файерволом» нет ничего общего.

«Попытки называть рассматриваемый законопроект «китайским файерволом» или «законом об автономном интернете» не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы. Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента Интернета в условиях попыток оказать какое‑то воздействие на сеть извне Российской Федерации», — сказал он.

Внесение изменений в законы оказалось вынужденной мерой для защиты от многочисленных внешних угроз, в том числе со стороны США, добавил Левин. По словам главы комитета Госдумы, Вашингтон располагает технической возможностью для отключения сервисов в любой стране мира. При этом отключение РФ от Интернета принесет убытки в 20 млрд рублей ежедневно. Таким образом, при разработке законопроекта власти руководствовались исключительно вопросами безопасности, ни о каких блокировках речи не идет.

Очевидно, что антироссийские СМИ продолжают использовать острую тему «изоляции Рунета» для поддержания недовольства читателей действиями российских властей. При этом они сотрудничают с «экспертами» из числа сторонников Навального, действующими под красивой вывеской «Общества защиты Интернета». Однако никакого закона «Об изоляции Рунета» не существует — это фейк, который активно распространяют так называемые либералы, пользуясь поддержкой антироссийских изданий.