Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь с вооружением

Белград, 19 октября. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку и за предоставление современного вооружения.

19 октября в Сербии прошел военный парад в честь 75-летия освобождения Белграда от нацистов. На нем присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Белград с официальным визитом. Во время мероприятия Вучич выразил Москве благодарность за помощь и сотрудничество.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше оружие, которого у нас с каждым днем все больше и которое все современнее. Сербия продолжит защищать свою традицию свободы, мы сумеем сами защитить свое небо, свою землю и своих людей», — сказал глава республики.

Вучич также поблагодарил солдат за то, что они делают для Сербии, и заявил, что сербский народ всегда будет защищать свою землю, ценности и традиции свободы.

На военном параде президент Сербии отдельно поблагодарил тех, кто участвовал в боевых действиях в Косово и встал на защиту страны во время конфликта с НАТО в 1999 году.

«Хочу сказать вам большое спасибо за все, что вы сделали для нашей родины», — отметил Вучич.

19 октября премьер-министр прибыл в Белград с официальном визитом, в ходе которого страны планируют подписать ряд документов о двустороннем сотрудничестве. Медведев также планирует встретиться с премьер-министром Сербии Аной Брнабич и обсудить торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения России и Сербии.

Во время 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась 26 сентября, Вучич заявил, что Россия является другом и союзником Сербии, которая всячески оказывает стране поддержку в вопросах Косово и Метохии. Глава республики также отметил, что для страны очень важно иметь в лице России друга и союзника.