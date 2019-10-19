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Спасатели нашли семерых пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае

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Спасатели нашли семерых пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Число пропавших без вести после прорыва дамбы в поселке Щетинкино в Красноярском крае сократилось до шести человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пропавшими без вести считались 13 человек. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, семь человек найдены живыми.

В МЧС добавили, что поисковые работы будут вестись круглосуточно.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что прорыв дамбы в районе поселка Щетинкино произошел в субботу около шести утра по местному времени. Потоки воды смыли два ближайших дома, в которых жили сотрудники предприятия.

Жертвами прорыва дамбы стали 15 человек. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список погибших.

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Источник: ТАСС
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