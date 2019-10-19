Захарова рассказала об активной информационной агрессии против России

Литвиново, 19 октября. Против России со стороны ряда стран идет активная информационная агрессия, но не война, на которую страна была бы вынуждена отвечать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая в рамках III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение», Захарова отметила определенную негативную и четко мотивированную реакцию со стороны зарубежных СМИ на Россию.

«Я считаю, что идет действительно информационная агрессия. Это 100 процентов. Я вот с нашей стороны такой же информационной агрессии или атаки на кого-то не вижу», — поделилась представитель российского дипведомства.

Она сказала, что Россия никогда не ставила перед собой задачи вести в отношении кого-либо подобную агрессивную политику, и подчеркнула, что РФ не стала бы прибегать к подобным мерам «просто потому что так хочется».

Захарова уточнила, что Россия тем не менее всегда отвечает на агрессивные выпады в свою сторону и научилась делать это успешно.

«На нас в информационном смысле все время нападают, производят какие-то агрессивные действия в киберсреде. Вот это да, но я не уверена, что это война. Понимаете, когда ты защищаешься или обороняешься. Не уверена, что это война», — сказала она.

По словам Захаровой, если бы против России действительно велась информационная война, Москва была бы вынуждена отвечать странам-агрессорам тем же, но РФ не занимается этим ни на одном направлении.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы усложняется. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами в документе признаны Sputnik и RT. Многие западные политики обвиняли указанные средства массовой информации во вмешательстве в выборы в США и Франции, но ни один при этом не смог привести никаких доказательств. Официальные представители РФ назвали такие заявления голословными.

МИА «Россия сегодня» провела исследование, результаты которого показали, что в СМИ Германии, Италии, Великобритании, Канады, США, Франции и Японии в первом полугодии 2019 года почти половина материалов о России (49,81%) имела негативный характер. Еще 48,12% текстов носили нейтральный характер и лишь 2,07% публикаций оказались позитивными.