Медиагруппа «Патриот» провела субботник в парке 300-летия. ФАН-ТВ

Петербуржцы вооружились граблями и метлами, сотни людей вышли на общегородской субботник: очистить от мусора улицы, дворы, парки и скверы любимого города. К акции присоединилась и наша медиагруппа «Патриот». Сегодня мы на страже чистоты в самом молодом парке и знаковом месте Петербурга — парке 300-летия.

Журналисты, продюсеры, райтеры, контент-менеджеры вышли на уборку. Парк с видом на Финский залив — одно из любимых мест для прогулок у горожан. Сюда приходят семейные пары и родители с детьми. Здесь проводят масштабные фестивали и городские праздники.

«Очень хорошее место, мне очень нравится. Здесь рядом работаю, почему бы не сделать такое хорошее место чуть лучше», — признается контент-менеджер Ольга Чернецкая.

«Традиции субботников в Петербурге — им больше 100 лет, наверное. Они проводились и раньше, до коммунистов, эта традиция убирать за собой, это порядок», — убежден генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Пластиковые бутылки, окурки, куски бумаги и фанеры — буквально за час коллектив наполнил мусором десятки мешков.

«Сегодня мы находим совершенно удивительные вещи. Вот, например, шашлык, видимо, прошлогодний. Я очень надеюсь, что благодаря нашим усилиям и усилиям наших единомышленников, таких шашлыков будет меньше. Я вижу, что нам, скорее всего, по крайней мере, раз в неделю надо устраивать такие субботники, чтобы наконец-то очистить хотя бы этот парк», — отметил главный редактор медиагруппы «Патриот» Евгений Дабижа.

«Мы считаем, что патриотизм — это не только ваша борьба и защита Родины. Каждый человек может быть патриотом, он может сделать свой город чище, поэтому для нас — это символ нашей работы. Мы считаем, что все вместе сможем сделать Санкт-Петербург чище, для нас — это деятельный патриотизм»,— пояснил руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В Северной столице провели День благоустройства. Таврический сад, Пискаревское кладбище, сквер Галины Старовойтовой, территория у Смольного — субботники сегодня прошли в разных районах Петербурга. Очистить город перед началом зимы вышли школьники и студенты, сотрудники различных организаций и ведомств. Всего в генеральной уборке приняли участие более 220 тысяч человек. Самые активные — жители Калининского, Фрунзенского, Московского и Приморского районов. Подобную массовую экологическую акцию проводили в Санкт-Петербурге в конце апреля. И с каждым разом к ней подключается все больше неравнодушных горожан.