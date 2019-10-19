Российские либералы лицемерно игнорируют расправы полицейских с протестующими в Барселоне

Москва, 19 октября. Многотысячные протесты поглотили испанскую Барселону, жизнь в городе парализована. На улицах ежедневно проходят манифестации, которые перерастают в ожесточенные столкновения протестующих с полицией.

Конфликт спровоцировал приговор местных политиков к тюремным срокам , которые причастны к попытке проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, а также финансовым махинациям.

Всеобщая забастовка прошла в Барселоне 18 октября, на улицы вышло более 500 тысяч человек. При этом испанская полиция не особо церемонится с манифестантами, которые нарушают закон.

События в Барселоне широко освещаются в российских СМИ и, несомненно, многие сравнивают протесты в Испании с незаконными митингами в Москве летом текущего года. Однако лицемерие и необъективность некоторых российских «либеральных» СМИ удивляет.

Все как один упоминают, что протесты парализовали жизнь города, тысячи людей застряли в аэропорту, заблокированном протестующими. Закрыта Саграда Фамилия, станции метро, кафе, музеи и клубы. Транспортные компании предупреждают туристов, что не смогут выполнить свои обязательства и просят отложить поездку в охваченный протестами город.

Однако российские либералы уверены в «вежливости» испанской полиции, ведь отношение к людям в «свободной» Европе совсем другое. Они утверждают, что, мол, по сравнению с Москвой испанская полиция ведет себя «образцово».

«Вообще, мне кажется, что здесь отношение к протестам другое, по сравнению с той же Москвой. Меньше злости и жестокости со стороны властей. У нас крутили тех, кто просто мимо шел, здесь больше наблюдают и разгоняют», — с уверенностью заявила фотокорреспондент Анна Гальперина в комментарии «Фонтанке».

Уверенные высказывания собеседника «Фонтанки» разбиваются в пух и прах при первом же запросе в поисковике или социальных сетях. Стоит лишь открыть фотографии в Сети по хэштегу «Barcelona», как в глаза бросаются жестокие расправы полицейских с протестующими. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители активно используют дубинки и даже резиновые пули против манифестантов. Стоит ли говорить о том, что в России никогда такого не было.

О случаях полицейского насилия сообщают и сами сторонники независимости. Так, экс-чиновник испанского МИД, каталонец Энрике Сарда Вальс опубликовал видео, на котором полицейский толкает, а затем бьет невооруженную девушку, которая преградила ему дорогу.

Кроме того, полицейские в Барселоне не скупятся на слезоточивый газ, который в Москве тоже никогда не использовался. Этого «свидетели» либеральных СМИ тоже чудесным образом не замечают. Зато об «ужасных» московских задержаниях провокаторов, которые бросались на полицейских, они не забывают упомянуть.

С неохотой в российских либеральных СМИ вспоминают и о наказании для зачинщиков протестов в Каталонии – они получили от девяти до 13 лет тюрьмы, а бывшему замглавы правительства региона Ориолу Жункерасу грозит максимальный срок – 25 лет тюрьмы. Для сравнения организаторы неоднократных незаконных митингов в Москве Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Константин Янкаускас отделались лишь административными арестами, а Любовь Соболь и вовсе осталась на свободе.

#Barcelona.

5th day of protests against an oppressive Spain that charges against its own civilians in Catalonia.



Someone PLEASE tell me why the police needs to do this against peaceful protesters.

Europe, open your eyes!!!#SpainISaFascistState pic.twitter.com/94uHKsgfw2 — Robin Rooth ???? (@SoCal_CAT) 18 октября 2019 г.

Стоит обратить внимание и на количество протестующих. Накануне на улицы Барселоны вышли более 500 тысяч человек – треть всего населения города. Эти цифры действительно поражают и, не касаясь мотивов протестов, начинаешь верить в то, что каталонцы действительно имеют достаточно причин отвергать власть Мадрида.

Что же было в Москве? По данным так называемого «Белого счетчика», очевидно, накручивающего популярность российской оппозиции, даже на самый массовый и согласованный митинг-концерт пришли 20 тысяч человек – менее 0,5% от населения Москвы. Неудивительно, что заявления о том, что эти 0,5% сравнимые с погрешностью, могут представлять «волеизъявление всего российского народа», вызывают смех.

Единственное, в чем не меняется риторика либеральных СМИ, так это в отношении к своим «нелиберальным» оппонентам. Спикеры утверждают, что в Барселоне злее всего себя ведут сторонники единой Испании – они же, мол, «отморозки», «ультрас», провоцирующие якобы мирных сторонников свободной Каталонии на драки. Во время митингов в Москве звучали те же заявления – если ты не поддерживаешь так называемую «оппозицию», то ты — агрессивная «быдломасса». Отличие в том, что в Европе могут не понять такого сравнения полиции и Национальной гвардии с эсэсовцами, тем более со стороны иностранца. В «тоталитарной» России, где «нет свободы слова» продолжают работу Deutsche Welle, «Би-би-си» и «Радио Свобода», которые не особо выбирают выражения.