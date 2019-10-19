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Российские либералы лицемерно игнорируют расправы полицейских с протестующими в Барселоне

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Российские либералы лицемерно игнорируют расправы полицейских с протестующими в Барселоне

Москва, 19 октября. Многотысячные протесты поглотили испанскую Барселону, жизнь в городе парализована. На улицах ежедневно проходят манифестации, которые перерастают в ожесточенные столкновения протестующих с полицией.

Конфликт спровоцировал приговор местных политиков к тюремным срокам , которые причастны к попытке проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, а также финансовым махинациям.

Всеобщая забастовка прошла в Барселоне 18 октября, на улицы вышло более 500 тысяч человек. При этом испанская полиция не особо церемонится с манифестантами, которые нарушают закон.

События в Барселоне широко освещаются в российских СМИ и, несомненно, многие сравнивают протесты в Испании с незаконными митингами в Москве летом текущего года. Однако лицемерие и необъективность некоторых российских «либеральных» СМИ удивляет.

Российские либералы лицемерно игнорируют расправы полицейских с протестующими в Барселоне

Все как один упоминают, что протесты парализовали жизнь города, тысячи людей застряли в аэропорту, заблокированном протестующими. Закрыта Саграда Фамилия, станции метро, кафе, музеи и клубы. Транспортные компании предупреждают туристов, что не смогут выполнить свои обязательства и просят отложить поездку в охваченный протестами город.

Однако российские либералы уверены в «вежливости» испанской полиции, ведь отношение к людям в «свободной» Европе совсем другое. Они утверждают, что, мол, по сравнению с Москвой испанская полиция ведет себя «образцово».

«Вообще, мне кажется, что здесь отношение к протестам другое, по сравнению с той же Москвой. Меньше злости и жестокости со стороны властей. У нас крутили тех, кто просто мимо шел, здесь больше наблюдают и разгоняют», — с уверенностью заявила фотокорреспондент Анна Гальперина в комментарии «Фонтанке».

Уверенные высказывания собеседника «Фонтанки» разбиваются в пух и прах при первом же запросе в поисковике или социальных сетях. Стоит лишь открыть фотографии в Сети по хэштегу «Barcelona», как в глаза бросаются жестокие расправы полицейских с протестующими. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители активно используют дубинки и даже резиновые пули против манифестантов. Стоит ли говорить о том, что в России никогда такого не было.

О случаях полицейского насилия сообщают и сами сторонники независимости. Так, экс-чиновник испанского МИД, каталонец Энрике Сарда Вальс опубликовал видео, на котором полицейский толкает, а затем бьет невооруженную девушку, которая преградила ему дорогу.

Кроме того, полицейские в Барселоне не скупятся на слезоточивый газ, который в Москве тоже никогда не использовался. Этого «свидетели» либеральных СМИ тоже чудесным образом не замечают. Зато об «ужасных» московских задержаниях провокаторов, которые бросались на полицейских, они не забывают упомянуть.

С неохотой в российских либеральных СМИ вспоминают и о наказании для зачинщиков протестов в Каталонии – они получили от девяти до 13 лет тюрьмы, а бывшему замглавы правительства региона Ориолу Жункерасу грозит максимальный срок – 25 лет тюрьмы. Для сравнения организаторы неоднократных незаконных митингов в Москве Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Константин Янкаускас отделались лишь административными арестами, а Любовь Соболь и вовсе осталась на свободе.

Стоит обратить внимание и на количество протестующих. Накануне на улицы Барселоны вышли более 500 тысяч человек – треть всего населения города. Эти цифры действительно поражают и, не касаясь мотивов протестов, начинаешь верить в то, что каталонцы действительно имеют достаточно причин отвергать власть Мадрида.

Что же было в Москве? По данным так называемого «Белого счетчика», очевидно, накручивающего популярность российской оппозиции, даже на самый массовый и согласованный митинг-концерт пришли 20 тысяч человек – менее 0,5% от населения Москвы. Неудивительно, что заявления о том, что эти 0,5% сравнимые с погрешностью, могут представлять «волеизъявление всего российского народа», вызывают смех.

Единственное, в чем не меняется риторика либеральных СМИ, так это в отношении к своим «нелиберальным» оппонентам. Спикеры утверждают, что в Барселоне злее всего себя ведут сторонники единой Испании – они же, мол, «отморозки», «ультрас», провоцирующие якобы мирных сторонников свободной Каталонии на драки. Во время митингов в Москве звучали те же заявления – если ты не поддерживаешь так называемую «оппозицию», то ты — агрессивная «быдломасса». Отличие в том, что в Европе могут не понять такого сравнения полиции и Национальной гвардии с эсэсовцами, тем более со стороны иностранца. В «тоталитарной» России, где «нет свободы слова» продолжают работу Deutsche Welle, «Би-би-си» и «Радио Свобода», которые не особо выбирают выражения.

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