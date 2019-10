Российские либералы лицемерно игнорируют расправы полицейских с протестующими в Барселоне

Москва, 19 октября. Многотысячные протесты поглотили испанскую Барселону, жизнь в городе парализована. На улицах ежедневно проходят манифестации, которые перерастают в ожесточенные столкновения протестующих с полицией.

Конфликт спровоцировал приговор местных политиков к тюремным срокам , которые причастны к попытке проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, а также финансовым махинациям.

Всеобщая забастовка прошла в Барселоне 18 октября, на улицы вышло более 500 тысяч человек. При этом испанская полиция не особо церемонится с манифестантами, которые нарушают закон.

События в Барселоне широко освещаются в российских СМИ и, несомненно, многие сравнивают протесты в Испании с незаконными митингами в Москве летом текущего года. Однако лицемерие и необъективность некоторых российских «либеральных» СМИ удивляет.

Все как один упоминают, что протесты парализовали жизнь города, тысячи людей застряли в аэропорту, заблокированном протестующими. Закрыта Саграда Фамилия, станции метро, кафе, музеи и клубы. Транспортные компании предупреждают туристов, что не смогут выполнить свои обязательства и просят отложить поездку в охваченный протестами город.

Однако российские либералы уверены в «вежливости» испанской полиции, ведь отношение к людям в «свободной» Европе совсем другое. Они утверждают, что, мол, по сравнению с Москвой испанская полиция ведет себя «образцово».

Уверенные высказывания собеседника «Фонтанки» разбиваются в пух и прах при первом же запросе в поисковике или социальных сетях. Стоит лишь открыть фотографии в Сети по хэштегу «Barcelona», как в глаза бросаются жестокие расправы полицейских с протестующими. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители активно используют дубинки и даже резиновые пули против манифестантов. Стоит ли говорить о том, что в России никогда такого не было.

О случаях полицейского насилия сообщают и сами сторонники независимости. Так, экс-чиновник испанского МИД, каталонец Энрике Сарда Вальс опубликовал видео, на котором полицейский толкает, а затем бьет невооруженную девушку, которая преградила ему дорогу.

Кроме того, полицейские в Барселоне не скупятся на слезоточивый газ, который в Москве тоже никогда не использовался. Этого «свидетели» либеральных СМИ тоже чудесным образом не замечают. Зато об «ужасных» московских задержаниях провокаторов, которые бросались на полицейских, они не забывают упомянуть.

С неохотой в российских либеральных СМИ вспоминают и о наказании для зачинщиков протестов в Каталонии – они получили от девяти до 13 лет тюрьмы, а бывшему замглавы правительства региона Ориолу Жункерасу грозит максимальный срок – 25 лет тюрьмы. Для сравнения организаторы неоднократных незаконных митингов в Москве Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Милов, Константин Янкаускас отделались лишь административными арестами, а Любовь Соболь и вовсе осталась на свободе.

#Barcelona.

5th day of protests against an oppressive Spain that charges against its own civilians in Catalonia.



Someone PLEASE tell me why the police needs to do this against peaceful protesters.

Europe, open your eyes!!!#SpainISaFascistState pic.twitter.com/94uHKsgfw2