ООН должна прекратить сотрудничать с террористами из ливийского ПНС

Организации Объединенных Наций (ООН) необходимо прекратить поддерживать террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Террористы во власти

Ранее ФАН выпустило расследование, в котором проследило связи главы ПНС Файеза Сарраджа и его окружения с международными террористическими организациями. Выяснилось, что все члены признанного ООН ПНС Ливии, отвечающие за безопасность, — боевики, устраивавшие массовые убийства и похищавшие людей с целью выкупа.

Об этом в 2016 году в своем докладе писал сам Совет Безопасности ООН. В документе перечислены имена тех, кто сейчас входит в состав МВД и Минобороны ПНС.

К примеру, лидер бандформирования RADA Абдэльрауф Кара. Он контролирует неофициальную тюрьму «Митига», где незаконно удерживают двух россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. СБ ООН в 2016 году признавал его ответственным за пытки и издевательства над заключенными тюрьмы. Обвинял его в похищениях людей ради выкупа. Более того, бандформирование вместе с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ) нападало на офис Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии.

Сейчас группировка RADA — триполитанская милиция, входящая в состав министерства внутренних дел. Это легитимизировало ее, как и других фигурантов доклада, перед ООН. Теперь они официально отвечают за безопасность, хотя пытки в тюрьме «Митига» продолжаются.

Анклав террористов

Как отметил Иван Аркатов, Ливия сегодня превратилась в анклав террористов, который угрожает Северной Африке и Ближнему Востоку. После свержения Муаммара Каддафи Ливия стала местом соперничества различных бандитских группировок за источники доходов. По факту это террористы, которым до развития страны и жизни населения нет дела.

«Жаль, в Ливии не так много сил, которым реально есть дело до страны. Среди них можно выделить фельдмаршала Халифу Хафтара. В свою очередь так называемое Правительство народного согласия на самом деле является объединением различных террористических групп, которые прячутся под личиной «официального» правительства. Это обыкновенные террористы. На их совести сотни жизней обычных людей. Ряд членов ПНС даже не скрывают свою принадлежность к террористам. И самым ярким представителем среди них является премьер-министр Файез Саррадж», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог посетовал на то, что ООН, признавая легитимным правительством Ливии ПНС,поддерживает террористов. Фактически организация ведет линию по дальнейшему уничтожению Ливии.

«Ряду западных стран выгодно, чтобы в Ливии у руля были террористы, чтобы этот регион был еще одной точкой нестабильности в мире. В ООН должны опомниться», — заключил Иван Аркатов.

Напомним, что еще совсем недавно ливийский террорист из ПНС Шабан Хадиа собирался приехать на форум «Безопасная Африка». И он бы приехал, если бы не общественный резонанс, который был вызван общественниками и журналистами.

Шабан Хадиа — не только секретарь ПНС Ливии, но и командир террористической группировки, которая похищала людей, нападала на дипломатические представительства и напрямую связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1. Кроме того, Хадиа — давний соратник похитителя россиян Абдэльрауфа Кара.

1 Организация запрещена на территории РФ.