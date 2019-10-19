Фанаты рассыпались в поздравлениях Лизе Галкиной, победившей в соревнованиях по плаванию

Москва, 19 октября. Поклонники звездной четы Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестают восхищаться детьми пары – Лизой и Гарри. Фанаты поздравили в Сети Лизу с победой в соревнованиях по плаванию.

В фанатском аккаунте Лизы Галкиной появилась фотография, на которой девочка позирует вместе со своим братом. Девочка держит в руках медаль за победу в соревнованиях по плаванию.

«Медаль за плаванье! Желаю успехов в дальнейшем!» — написали авторы поста.

Пользователи не смогли скрыть восторга и рассыпались в поздравлениях и комплиментах.

«Лизочка, поздравляю! И всех благ из далекой Якутии», — написала marinapavlova7246.

«Ребята, вы классные!!!» — отметила vera_kononykhina.

Пользователи пожелали юной спортсменке удачи в дальнейших соревнованиях. При этом Лиза и Гарри очень увлечены спортом. Ранее в Сети появилось видео, как дети звездной пары болеют за сборную России.

Маленький ролик, появившийся в Instagram, представляет нарезку из нескольких записей. Несколько видео посвящены футболу: сначала на экране появляется Гарри, скандирующий футбольную кричалку «Оле-оле-оле! Россия вперед!», а следом уже можно видеть, как вся семья смотрит матч российской сборной, показан момент гола и тренер Станислав Черчесов, победно вскидывающий руки.