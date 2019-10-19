Богданов обсудил ситуацию в Сирии с экс-главой оппозиционной коалиции

Москва, 19 октября. Спецпредставитель главы России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов провел встречу с экс-лидером Национальной коалиции сил сирийской революции и оппозиции Ахмедом аль-Хатыбом в Дохе в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

По данным МИД РФ, стороны на переговорах в Дохе обсудили ситуацию в Сирии и урегулирование кризиса в стране.

«Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии и вокруг нее с упором на задачи политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении дипломатического ведомства России.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1. В данный момент власти Сирии занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину, на первый план выступает политическое урегулирование ситуации в арабской республике.

В четверг Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира», которая направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1 (запрещено в РФ). Согласно соглашению, курдским формированиям дано 120 часов, чтобы они вышли из планируемой тридцатикилометровой «безопасной зоны», в противном случае Анкара вправе продолжить операцию до полного отвода группировок. Сообщается, что курдские боевики уже нарушили перемирие.

На прошлой неделе турецкие власти объявили о начале операции против курдских боевиков, которые, как оказалось, помогали террористам из ИГ, например, доставили их на американские базы. Анкара называет главной своей целью создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе и блокировку трассы, по которой бандформирования перевозят оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.