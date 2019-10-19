Сестра Алибасова пожаловалась на жадность «сказочно богатого» брата

Москва, 19 октября. Сестра продюсера группы «На-На» Зоя Алибасова заявила, что брат ей ничем не помогает, хотя сказочно богат.

84-летняя пенсионерка однажды оказалась в семикомнатной квартире Бари Алибасова в центре Москвы. Женщина призналась, что никогда не видела раньше таких богатств. В гости к знаменитому родственнику она приехала из Казахстана, когда он пригласил ее на свой юбилей.

«Там целый склад забит красивыми полотенцами, рубашками», — вспоминает женщина.

Сестра Алибасова призналась, что брат подарил ей с барского плеча две рубашки из своих запасов. Однако все разговоры о денежной помощи пресек на корню. По словам продюсера, лишних средств у него нет. В дорогу родственнице «сказочно богатый брат» дал лишь кусочек рыбы, поэтому пенсионерке пришлось ехать в аэропорт голодной.

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Зоя Каримовна убеждена, что Алибасов слишком увлекся погоней за богатством и красивой жизнью, пишет «Собеседник.ru». Женщина сетует, что, став знаменитым, он наплевал на родственников.

Напомним, в начале этого лета Алибасов перепутал с соком моющее средство «Крот» и выпил его. Продюсер поступил в больницу с серьезным ожогом пищевода, после чего решил подать в суд на производителя средства и на руководство «Ашана» — гипермаркета, где он приобрел товар.

В октябре Алибасов проиграл суд против производителя моющего средства «Крот» и сети гипермаркетов «Ашан». Пресненский суд Москвы отклонил его иск.