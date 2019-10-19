В ЛНР рассказали, что Киев размещает военную технику на участке у Золотого в Донбассе

Луганск, 19 октября. Украинские силовики готовят позиции под военную технику на участке разведения сил в Донбассе в районе населенного пункта Золотое. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Пользуясь достигнутыми договоренностями о перемирии, противник оборудует позиции на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое с местами для размещения военной техники», — сообщили в представительстве.

По данным Народной милиции ЛНР, во время проведения работ из-за отсутствия карт минных полей у украинских силовиков на мине подорвался экскаватор из состава 72 бригады ВС Украины. В пресс-службе сообщили, что в результате подрыва один украинский военнослужащий получил осколочные ранения.

Офицер пресс-службы Иван Филипоненко уточнил, что в настоящее время на позициях ВСУ в районе участка разведения сил находятся четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина пехоты, три единицы МТ-ЛБ и два бронеавтомобиля КрАЗ «Кугуар» с крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, в 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в составе представителей ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписала рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно ему, отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в том же году, а в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.

1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако Киев заявил о срыве процедуры в Донбассе из-за обстрелов.

Конфликт на Украине начался в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Когда к власти пришло новое руководство, Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться ему, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.