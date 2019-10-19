Эксперт назвала возможные риски отмены документов на поверку счетчиков

Москва, 19 октября. Росстандарт предложил вносить данные поверок домашних счетчиков в специальную базу, чтобы обезопасить людей от мошенников. Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова объяснила, какие у этого варианта существуют риски.

Евгения объяснила, что данную инициативу нужно подготовить предельно внимательно, иначе есть риск сделать гражданам хуже.

По словам эксперта, человека могут отправить в управляющую компанию, а там не окажется нужной информации о приборе учета. В таком случае существует вероятность, что человеку придется оплачивать воду и электроэнергию по более высоким тарифам.

Юнисова также обратила внимание на то, что бороться с мошенниками на самом деле очень нужно. Но пока сложно спрогнозировать, насколько новый способ поверок поможет в этой борьбе.

«Меры по борьбе с мошенничеством действительно нужны. Другое дело, пока тяжело сказать, как этот сервис будет работать», — рассказала специалист.

Эксперт в сфере ЖКХ напомнила еще и о том, что нельзя забывать о пожилых людях, которым сложно обращаться с техникой. По мнению Юнисовой, не стоит делать поверку только электронной, должна остаться возможность передавать данные и на бумаге.

«Главное, чтобы гражданам не было хуже», — передает слова Юнисовой «360».

Ранее появилась информация, что результаты поверки прибора учета специалист теперь будет вносить в специальную базу Росстандарта через портал Госуслуг в присутствии владельца счетчиков. Глава ведомства Алексей Абрамов рассказал, что после принятия законопроекта, электронные записи будут иметь юридический характер. Сейчас данные, которые хранятся в реестре Росстандарта, имеют исключительно справочный характер.

Абрамов также отметил, что данная инициатива поможет в борьбе с мошенниками, так как владелец всегда будет в курсе, поверен его счетчик или нет. Благодаря этой информации люди больше не будут попадаться на удочки аферистов, которые звонят или приходят прямо домой с заявлением, что прибор учета нужно срочно поверить или заменить.