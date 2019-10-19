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Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира

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Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту в Кубке мира

Москва, 19 октября. Женская сборная России по биатлону лишилась максимальной квоты в гонках Кубка мира сезона 2019/2020. Это произошло из-за аннулирования Международным союзом биатлонистов (IBU) результатов россиянки Маргариты Васильевой.

Васильева в сентябре была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Причиной стал пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение года.

У спортсменки была возможность обжаловать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, но россиянка отказалась подавать апелляцию.

«Мы можем подтвердить, что вердикт вступил в силу и Маргарита Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», — рассказали в IBU.

Союз аннулировал все результаты российской спортсменки, начиная с 4 февраля. Российская команда лишилась зачетных очков, завоеванных в гонках в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити, в которых принимала участие 28-летняя биатлонистка. Из-за этого сборная РФ лишилась места в пятерке самых сильнейших команд и потеряла максимальную квоту. Теперь российская женская команда будет представлена на мировом первенстве не шестью спортсменками, а всего лишь пятью.

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Источник: ТАСС
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