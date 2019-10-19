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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадал россиянин и погибли два украинца

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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадал россиянин и погибли два украинца

Анкара, 19 октября. Россиянин пострадал в аварии на юге Турции. Два украинца в этом ДТП погибли, сообщили в дорожной полиции провинции Мерсин.

В микроавтобусе, который попал в ДТП, находились работники, задействованные на строительстве АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.

Источники в правоохранительных органах Турции подтвердили, что в трагедии погибли два жителя Украины, передает РИА Новости.

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в свою очередь констатировала, что один россиянин пострадал. Дипломат заверила, что угрозы его жизни нет.

«Госпитализирован с ушибами легкой и средней степени тяжести», — сообщили в российском посольстве.

В сентябре в турецкой Анталье произошла авария с участием туристического автобуса, в которой пострадали 15 россиян. Состояние пострадавших после ДТП было стабильным, серьезных травм никто не получил.

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Источник: РИА Новости
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