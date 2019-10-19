После пожара в одном из многоквартирных домов Барнаула жители остались без электричества. Все ремонтные работы власти предлагают им производить за свой счет, хотя суд постановил решить вопрос с аварийной проводкой еще в 2015 году. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Власти Барнаула несколько лет игнорировали решение суда, в соответствии с которым должны были провести капитальный ремонт одного из многоквартирных домов на улице Исаева. В числе прочего судом была предписана замена электропроводки. В минувшее воскресенье, 13 октября, дом охватил пожар, причем по предварительной версии его причиной стало именно замыкание. От огня пострадал один из подъездов, но этим беды погорельцев не закончились. Электричество в дом так и не вернулось. Власти заявили жителям, что ремонтировать подъезд (и проводку) тем придется за свой счет, причем срочно. Среди жильцов есть пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, поэтому собрать в короткие сроки нужную сумму они не смогут. Те, кто не может временно пожить в другом месте, оказались в безвыходной ситуации.

«В нашем подъезде на втором этаже живет очень пожилая бабушка, инвалид первой группы. Она мне сегодня позвонила и попросила помочь каким-то образом зарядить ей телефон. Потому что она не ходит, у нее сахарный диабет, и если ей станет плохо, то при разряженном телефоне она не сможет себе даже скорую вызвать», — рассказал ФАН один из жильцов дома Евгений Хоменко.



На следующий день после происшествия жильцов собрали в администрации Железнодорожного района. Там первый заместитель главы администрации района Сергей Пашковский рассказал, что для решения вопроса им нужно срочно собрать наличными по 100 тысяч рублей с подъезда и отдать подрядчику, чтобы тот начал закупать материалы. Еще почти такую же сумму гражданам великодушно предоставят в рассрочку на месяц, включив ее в квитанцию.

Смету подбили оперативно. Каждый подъезд должен собрать по 190 тысяч рублей, чтобы им протянули силовой провод от пятого до первого этажа. Подключение квартир — дополнительно и только за свой счет.

«Нам объяснили, что вот этот специалист, который будет прокидывать провод, якобы готов с каждым из нас за отдельную плату обсудить вопрос подключения каждой квартиры. На мой вопрос, будет ли ремонтироваться подъезд и из каких средств, мы поняли, что нам даже общедомовые коммуникации не собирается город восстанавливать. Замглавы администрации нам так уклончиво ответил, что восстанавливаться все будет из тех же самых средств… То есть мы сами должны собрать деньги и отремонтировать свой подъезд», — пояснил собеседник ФАН.

В смету включаются щиты уникальной, по словам чиновника, конструкции. Якобы сейчас такие не производятся, их придется делать на заказ, чем обусловлена такая высокая сметная стоимость. А невозможность решить вопрос из муниципального бюджета объяснили тем, что у комитета по ЖКХ нет денег.

«В 2014 году мы выиграли суд, электросистема дома была признана аварийной, и комитет ЖКХ должен был провести капремонт дома. В постановлении есть перечень ремонтных работ: отмостка, электричество, многое… Электричество нам так и не отремонтировали, и один подъезд сгорел. Я не знаю, почему ничего не делается! В понедельник на собрании был председатель ЖКХ, он показал нам решение суда, сказал, что «ну, тут видите, какая формулировка странная, по ней мы не обязаны вам общедомовые системы менять». Дом на балансе у муниципалов, но, согласно жилищному кодексу, все коммуникации находятся в долевой собственности. Доля коммуникаций равна доле общей жилой площади дома. Управляющая компания осуществляет только оперативное управление домом. Почему она не поднимала вопрос о ветхости электропроводки — я не знаю. Почему она не выносила этот вопрос на повестку дня — я не знаю. Несмотря на документы от судебных приставов в взыскании в адрес комитета о неисполнении решения суда, комитет не проводит капремонт. Видимо, им проще платить 50 тысяч рублей штрафа в год, чем отремонтировать дом», — продолжил рассказ Хоменко.

В пятницу, 18 октября, управляющая компания провела еще одно собрание собственников дома. Как рассказали ФАН участники, итоги неутешительны. Управляющая компания будет или кредитоваться на выполнение работ, либо договариваться о рассрочке с подрядчиками на проведение электричества, а все затраты позже выставит городскому комитету по ЖКХ. Комитет, со своей стороны, давит на управляющую компанию перспективами штрафов за неисполнение указания вернуть электричество. А люди так и продолжают жить без электричества, при свечах по вечерам составляя запросы в Следственный комитет, прокуратуру и другие надзорные органы.