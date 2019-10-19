Волынец назвала преимущества проекта «Молодые лидеры Рунета»

Москва, 19 октября. Конкурс «Молодые лидеры Рунета» имеет колоссальную социальную ценность и способствует развитию IT-области в России, считает депутат Госдумы Ирина Волынец.

Конкурс «Молодые лидеры Рунета» пройдет в России впервые. Участие в конкурсе могут принять специалисты от 18 до 35 лет, занимающие посты в IT-компаниях и digital-агентствах. Мероприятие позволит участникам не только презентовать свой проект и получить опыт, но и проявить коммуникативные навыки и наработать связи.

Председатель Всероссийского общественного движения «Национальный Родительский Комитет» Ирина Волынец отметила, что проект «Молодые лидеры Рунета» может стать профессиональным лифтом для молодых специалистов. Депутат добавила, что проект дает возможность открыть и расширить горизонты в профессиональной сфере, попрактиковаться, узнать новые методы работы и обменяться опытом.

«Молодые люди очень полезны для бизнеса. Такая интеграция молодых мозгов и свежих идей», – подчеркнула Волынец.

Кроме того, подобные мероприятия ценны с социальной точки зрения, считает Волынец. Конкурсы позволяют профессионалам расти и приостанавливают «утечку мозгов», ведь Россия славится выдающимися умами в области науки и программирования.

«На этих конкурсах они, конечно же, учатся, знакомятся не только с успешными людьми, с представителями из бизнеса, но и друг с другом. Такой конкурс – это развитие профессиональной области IT в России», — подытожила Волынец в комментарии «ПолитЭксперту».

Схожее мнение выразил публицист и политолог Армен Гаспарян, отметив, что в скором времени по значимости он будет в одном ряду с «Лидерами России». Эксперт убежден, что проект затрагивает очень важное направление, ведь сфера IT представляет собой одну из самых быстрорастущих и перспективных областей в современном мире.