Захарова назвала непонятными цели и стратегии присутствия Вашингтона в Сирии

Хабаровск, 19 октября. Стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе сирийского конфликта не ясны, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американский лидер Дональд Трамп 7 октября заявил, что США приступили к выводу войск с северо-востока Сирии​​​, где Турция проводит операцию по созданию зоны безопасности, а 13 октября глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из САР еще порядка тысячи военнослужащих.

Представитель российского МИД признала, что в США за многие годы не сложилось единства во взглядах на конфликт и четкого понимания присутствия в нем собственного государства.

«Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, как и с Афганистаном, то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, — так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией», — заметила Захарова.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ), причем американская сторона действует в Сирии без согласия на то официальных властей государства. Еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из арабской республики без уточнения конечных сроков проведения процедуры.

Сейчас в Сирии военную контртеррористическую операцию проводит Турция совместно с Сирийской арабской армией (САА). О начале операции под названием «Источник мира» турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября.

Операция проводится против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские боевики под предлогом борьбы с ИГИЛ включали экстремистов в свои ряды и поспособствовали созданию «спящих» террористических ячеек, которые теперь могут атаковать Сирию в любой момент.

Главная задача Анкары в ходе операции — обезопасить собственную границу с Сирией от курдских боевиков и сотрудничающих с ними террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), а также предотвратить движение террористов по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.