Делегация России обсудила с Асадом запуск конституционного комитета Сирии

Москва, 19 октября. Российская делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом запуск и налаживание эффективной работы конституционного комитета САР, говорится в заявлении МИД России.

Встреча сирийского лидера и российской делегации, в состав которой вошли спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны, состоялась в пятницу.

На переговорах стороны обсудили ситуацию в Сирии на фоне роста напряженности на северо-востоке республики и констатировали необходимость принятия мер для ее деэскалации.

«Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от реки Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также участники встречи подробно рассмотрели комплекс мер, связанных с запуском и налаживанием эффективной работы конституционного комитета, созыв которого планируется на конец текущего месяца.

ООН в конце сентября объявила о формировании конституционного комитета Сирии, в задачи которого будет входить подготовка конституционной реформы.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). В данный момент на первый план выступает политическое урегулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.