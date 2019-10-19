Вице-адмирал Моцак умер на 70-м году жизни

Санкт-Петербург, 19 октября. Вице-адмирал Михаил Моцак скончался после продолжительной болезни, сообщили источники Федерального агентства новостей в Клубе моряков-подводников Санкт-Петербурга и ветеранов ВМФ.

Моцак ушел из жизни в Военно-медицинской академии утром в субботу. В ноябре ему должно было исполниться 70 лет. Собеседники ФАН отметили, что командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота долгое время страдал от тяжелой болезни.

Место и дата похорон вице-адмирала будут объявлены позже.

Моцак окончил Нахимовское училище в Севастополе в 1972 году. После этого он отправился служить на Тихоокеанском флоте.

Через 10 лет после окончания училища он стал командиром атомной подлодки на Северном флоте. Четыре года с 1995-го он служит в должности командующего 1-й Краснознаменной флотилией подводных лодок Северного флота (в настоящее время она называется 11-й флотилией).

Вице-генерал был одним из руководителей учений в августе 2000 года, когда затонула подлодка К-141 «Курск». Вместе с субмариной утонули все 118 моряков. Моцак руководил подъемом подлодки со дна Баренцева моря.