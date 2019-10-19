Волонтер из Петрозаводска открыла благотворительный магазин

Волонтер из Петрозаводска Юлия Зайцева, переняв опыт коллег из Москвы и Петербурга, открыла в родном городе благотворительный магазин «Теплообмен», где можно купить вещи по низким ценам. О посетителях, планах развития и о благотворительности Юлия побеседовала с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Раньше я работала в офисе. Ничего тяжелее мышки не поднимала. Пару лет назад была волонтером в проекте «Мама-дом», который помогает женщинам в трудных жизненных ситуациях. Этому благотворительному фонду администрация выделила большое помещение около 300 квадратных метров. Требовалось много сил и энергии, чтобы помочь им отремонтировать все и привести в надлежащий вид. Проекту помогали вещами, и все несли к нам. В разговоре с руководителем «Мама-дом» решили использовать вещи более рационально», — рассказала Юлия Зайцева.

По словам Юлии, часто к ним приносили новые вещи. В том числе и мужскую одежду, которая не нужна была проекту, помогающему женщинам. Идея благотворительного магазина зародилась именно в этот момент. В дальнейшем Юлия Зайцева отправилась в Москву, где проходила стажировку в благотворительном фонде «Второе дыхание». У фонда в столице четыре магазина схожей концепции, а также около 100 ящиков по приему одежды. Посетив в дальнейшем еще и петербургский магазин «Спасибо», волонтер из Карелии вернулась в родной город, чтобы воплотить полученные навыки. В июне 2019 года открылся первый в Петрозаводске благотворительный магазин «Теплообмен».

«Сложностей с открытием не было. У меня муж — бизнесмен, он помог мне с начальным капиталом. На свои средства мы открылись. У меня в магазине есть сортировщик, два продавца, которые с утра до вечера мотивированы и погружены в работу», — рассказала Юлия.

«Теплообмен» принимает одежду непосредственно в магазине, но также использует «теплобоксы» — контейнеры по сбору вещей, установленные в разных частях города, в том числе и на улицах. Три раза в неделю Юлия собирает новые вещи из «теплобоксов» и магазина и везет их в сортировочное помещение, где распределяют одежду по местам отправления.

«5-10% вещей возвращаются в магазин, чтобы все затраты окупать. Остальное мы отправляем гуманитарной помощью. Половину из этого мы направляем в собачий приют или рукодельницам, которые делают из полученных вещей сумки, кошельки, коврики. Сломанная обувь, прокуренные вещи или с ужасными пятнами одежда уходит на выброс. Я максимально стараюсь их использовать для рукоделия: мы снимаем пуговицы и небольшие аксессуары», — поделилась Юлия.

По словам владелицы магазина, за четыре месяца удалось выйти на самоокупаемость: доходов хватает на выплату аренды и зарплаты сотрудникам. Около тонны вещей в месяц распределяется адресатам. В благотворительные фонды были направлены 52 тыс. рублей.

«Люди приходят и говорят, что теперь могут не выкидывать вещи на помойку и отдать все нам. Это реальная проблема. Не все знают, где церковь, где и как работает благотворительный фонд, и как принести свои вещи туда. Проще поставить рядом с помойкой в пакетике. Но в реальности это никто не возьмет: все раскидывается людьми и портится дождем. Смысл в том, чтобы люди не выбрасывали ненужные вещи, а использовать их как полезный ресурс для того, чтобы создать рабочие места и помочь людям», — резюмировала собеседница ФАН.

Цены в магазине социальные от 10 до 300 рублей — альтернатива секонд-хенду. Любая бабушка, например, может прийти и купить игрушку или одежду внуку за приемлемые деньги. Обмен в магазине не предусмотрен, но Юлия Зайцева планирует в ближайшем времени реализовать выдачу вещей нуждающимся слоям населения.

Магазин «Теплообмен» также помогает социальным предприятиям: продают продукцию организаций. Один из партнеров — столярная мастерская «LASTU» в Пряже, где бесплатно занимаются ремеслом вместе с детьми. Мастерской было предоставлено помещение, но коммунальные услуги организаторам нужно оплачивать самостоятельно. В благотворительном магазине были выставлены изделия «LASTU», чтобы поддержать и помочь с выплатами. Творческая мастерская из Кондопоги, где рисуют люди с отклонением в психическом развитии, также продает свои работы. Рисунки печатают на кружках и футболках, которые можно купить в «Теплообмене».