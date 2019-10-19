Очевидец рассказал подробности трагедии с дамбой в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Работник прииска рассказал подробности трагедии из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Жертвами ЧП стали по меньшей мере 15 человек.

Работник сообщил, что в ночь на субботу, когда произошла трагедия, находился на контрольном пункте. Мужчина отметил, что сначала только услышал звук воды, но увидеть ее в темноте было невозможно.

«Слышу, что вода шумит. Все ближе и ближе. Я ничего понять не могу. А потом, когда увидел: то ли волна, то ли что, побежал к ближайшему вагончику поднимать людей», — рассказал очевидец в комментарии Baza.

Когда жители первого вагончика вскочили с кровати, очевидец ринулся будить людей в других вагончиках в поселке, но было уже поздно — селевой поток гнал вагончики по поселку. Воды была очень высокая, отметил он, сообщает «Царьград».

«Увидел — общагу понесло. По воде несло общежитие, и там люди кричали: «Помогите!» – с ужасом вспоминает мужчина.

Трагедия произошла в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Четырехметровая волна, образовавшаяся в результате прорыва дамбы, накрыла два общежития, в которых, по данным СМИ, находились около 80 человек. По последней информации, погибли 15 человек. Судьба 13 человек остается неизвестна, их поиски продолжаются.

Президент РФ Владимир Путин поручил приложить все силы, чтобы последствия прорыва дамбы не распространились на другие поселки, а также предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.