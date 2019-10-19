Как The Bell оказался экспериментом спецслужб США по созданию антироссийских СМИ, а Осетинская – наркоманкой

Как Елизавета Осетинская открыла не только одно из самых русофобских изданий в Рунете, но и шантажировала «Роснефть» по заказу британцев, срывалась под наркотиками на подчиненных и гордилась фейками прозападного содержания.

В 2017 году в новостном пространстве Рунета появилось новое издание The Bell, основанное журналисткой Елизаветой Осетинской, успевшей поработать в таких известных изданиях, как РБК и «Ведомости». Новый проект изначально ориентировался на бизнес-аудиторию и должен был стать деловым СМИ нового формата. Как отмечала сама Осетинская в 2017 году, в The Bell деловой человек мог найти только нужные новости, без лишнего информационного шума. Но в итоге получилось еще одно издание антироссийской направленности, существующее на деньги американских спонсоров.

«Независимая» русофобия

Когда аудитория издания достаточно подросла, журналистка вдруг занялась расследовательской деятельностью. Этот шаг должен был привлечь новую аудиторию, отметила Осетинская в одном из интервью. Действительно, сегодня многие издания проводят журналистские расследования, а в крупных имеются даже специально созданные профильные отделы.

Однако расследования The Bell удивительно однообразны – все они носят исключительно антироссийский характер. На сайте издания читатель не найдет, например, разоблачительных статей о многомиллионных доходах «безработных» российских оппозиционеров.

Подопечных Осетинской совсем не волнует, на какие средства Алексей Навальный снимает элитную квартиру за 200 тысяч рублей в месяц и по семь раз в год вывозит семью за границу на отдых. Не интересно The Bell как Леонид Волков, официально зарабатывающий по 15 тысяч рублей в полугодие, покупает себе особняки и спонсирует своих жен щедрыми денежными переводами.

Такая избирательность вполне объяснима, стоит лишь обратить внимание на тот момент, когда The Bell только создавался. Официально портал был открыт в июне 2017 года, однако в виде рассылки авторской подборки новостей по электронным адресам The Bell начал свою работу еще в 2016 году. Именно тогда Осетинская получила американскую стипендию Джона Найта и отправилась на бесплатное обучение в Стэнфордский университет. Через это учебное заведение проходят многие журналисты и общественники, занимающиеся антироссийской деятельностью в медиапространстве.

Сразу после Стэнфорда Осетинская продолжила учебу в Калифорнийском университете Беркли по специализации на журналистских расследованиях. Как раз в это время и начинает на полную работать The Bell.

Сотни тысяч долларов от «простых россиян»

В интервью Осетинская позиционирует свой проект на начальной стадии как стартап, что сегодня устойчиво ассоциируется с добровольными пожертвованиями от простых людей. Но на самом деле спонсоры The Bell далеко не рядовые читатели. Сама журналистка подтверждала, что первые 100 тысяч долларов на проект она получила по программе Investigative Reporting. Она спонсируется тем самым университетом Беркли, где училась, а затем и преподавала Осетинская.

Вторым спонсором стал Европейский фонд поддержки демократии (EED), участие которого замечено практически во всех госпереворотах, произошедших в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Организация полностью финансируется из бюджетов европейских государств. Фонд направил The Bell 220 тысяч долларов. Еще порядка 300 тысяч долларов Осетинская получила от разного рода «русских бизнесменов за рубежом», интервью с которыми стали одной из фишек издания. Так, 100 тысяч долларов «пожертвовал» фонд «Династия», владельцем которого является миллиардер Борис Зимин, бежавший в США после того, как вскрылись его махинации в «Вымпелкоме».

Вместе с деньгами Осетинская получила от университета Беркли также юридическую помощь для регистрации фонда Polestar Digital Ventures в штате Делавэр. Именно через эту организацию The Bell получает спонсирование. Сайт же издания обзавелся панамской пропиской. Благодаря таким ухищрениям практически невозможно отследить, кто и как спонсирует «независимых» расследователей.

Что интересно, о финансовых делах The Bell не знают даже руководители организации, вся информация есть только у самой Елизаветы Осетинской. Об этом в свое время рассказал бывший соучредитель The Bell журналист Павел Миледин. Он был сооснователем и владельцем 15% акций, до тех пор, пока Осетинская его, а также двух других учредителей попросту не «кинула», взяв распоряжение всеми деньгами под единоличный контроль.

Конвейер по подготовке «расследователей»

Весьма интересно, что The Bell является не единственным расследовательским журналистским проектом в России, ведущим явную антироссийскую деятельность на средства от иностранных фондов. Роман Баданин и его «Проект» удивительно точно повторили судьбу Осетинской и ее The Bell.

В 2017 году по рекомендации Осетинской ее знакомый журналист Баданин получил стипендию Найта и отправился на обучение в Стэнфордский университет. Будучи в США, он запустил свой портал «Проект», деньги на который он получил от различных «демократических» организаций, вроде фонда Джорджа Сороса «Открытое общество» и его многочисленных дочерних структур.

При этом финансируется «Проект» через стороннюю организацию Project Media, по удивительному совпадению также зарегистрированную в штате Делавэр, а сайт издания прописан в Панаме.

Кто платит, тот и заказывает

Как видно, у «Проекта» и The Bell слишком много совпадений, чтобы их можно было считать случайными. Совсем наоборот, отчетливо прослеживается, как российских «журналистов-расследователей» обучают в Стэнфордском университете, чьи связи с ЦРУ исчисляются десятилетиями. Разведчики регулярно заказывают местным профессорам исследования на самые различные темы.

Финансы на запуск своих проектов этим обученным расследователям выделяют фонды и организации, причастные к массовым беспорядкам и госпереворотам по всему миру. Регистрируются финансовые фонды для таких проектов в штате Делавэр, а их сайты – в Панаме. Законодательства обоих регионов таковы, что отследить финансовые потоки созданных организаций практически невозможно.

Весьма иронично, что издания с такой закрытой и запутанной организационной структурой позволяют себе публиковать статьи о коррупции и пропаганде, выдавая их за «независимые расследования». Очевидно, что ни о какой независимости и непредвзятости тут речи идти не может. Такие «расследователи» защищают исключительно интересы своих западных спонсоров, на средства которых они существуют, а уж никак не правду.

Фабрика фейков

Неудивительно, что издание постоянно обвиняют в написании фейков. И весьма не безобидных. Например, журналисты распространили заведомо ложную информацию, угрожающую корпоративной безопасности российского IT гиганта, и косвенно нанесли ущерб «Яндексу» в миллиард долларов. Речь идет про новость о продаже крупного пакета акций группы «Яндекс» Сбербанку. По версии журналистов, первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис вел переговоры о покупке 30 процентов акций «Яндекс» с их крупнейшим владельцем Аркадием Воложем. Речь идет чуть ли не о полном контроле банка над политикой компании и предоставлении права вето в вопросах развития «Яндекса». Подтвердили свою новость в The Bell каким-то удивительным инсайдом от источников, якобы приближенных к сделке.

Но уже на следующий день, выяснилось, что никаких переговоров не было. Зато «Яндекс» пострадал от падания акций. Интересно, но Осетинская за фейк не перед кем извиняться не стала.

Также The Bell уже несколько раз попадался на американской пропаганде. У них выходила серия статей о русских хакерах, как раз в то время, когда американские СМИ раскручивали эту тему по указке из Вашингтона. Опять же бездоказательно – фактов в их статьях просто не было.

Кстати, сама Елизавета Осетинская является частым гостем в различных прозападных американских фондах, через которые, видимо, получает спонсирование и указание по освещению повестки дня.

Нечестивые развлечения расследователя

«Осетинская женщина весьма своеобразная – наркотики, грязный секс, матерное общение. Для ее сотрудников это все норма», - рассказал нам один из журналистов The Bell на условиях анонимности.

По его словам, еще в РБК у Осетинской были серьезные проблемы из-за пристрастия к наркотикам. Женщина постоянно была на взводе, без любимых веществ могла уволить важного сотрудника, обматерить целый отдел, потому что на нее косо посмотрели. С приездом в США все эти увлечения только усугубились.

«Мы все знали, что она состоит в нескольких американских секс-клубах. Например, в закрытом калифорнийском клубе «Snctm». БДСМ-вечеринки и все такое прочее. Мы понимали, что иногда в ней говорил не разум, а наркотики. Ходили слухи, что она даже открыла интернет-сообщество зоофилов на каком-то американском форуме. Короче, была полным неадекватом, помешанном на всем, что аморально и запретно», - добавил сотрудник.

Деньги на свои увлечения создатель издания получает, кстати, не только от Госдепа, но и занимаясь банальным бизнес-шантажом. Елизавета Осетинская никогда не стеснялась вступать в конфликты с крупнейшими корпорациями в России. Причем в выборе своих «жертв» журналистка не мелочилась. Кампанию против российского бизнеса она начала в 2008 году с металлургического холдинга «Мечел», а в 2016 году покусилась на «Роснефть». Каждый раз дискредитация сводилась к одному и тому же: компании обвинялись в удержании монополии на российском рынке в ущерб зарубежным игрокам. Странно, что человек с экономическим образованием, отец которой готовил нефтяников для российской промышленности, преподавая в институте нефти и газа в Москве, стал лоббировать интересы иностранных компаний.

Например, в случае с «Роснефтью» Осетинская отстаивала интересы британской компании British Petroleum, упрекнув руководство российской монополии в ограничении покупателей пакета акций. Данный пример уже выходит за пределы журналистики и больше похож на заказную работу в пользу иностранных корпораций в ущерб национальным интересам своей Родины. Впрочем, и сама Осетинская не чуралась так называемой «джинсы» - заказных публикаций за отдельную плату. Об этом рассказали руководитель агентства «Социальные сети» Денис Терехов и блогер Арсений Бобровский, который сам посредничал в передаче взяток Осетинской другим заинтересованным лицам.

Неудивительно, что в один прекрасный момент, уже после отстранения Осетинской от руководства РБК, в СМИ всплыла утечка о связях ее нового детища The Bell («Колокол») с беглым олигархом Ходорковским. Сообщалось, что издание выходило на деньги криминального авторитета. Однако после опровержения Осетинской и Ходорковского эту информацию опровергли сами СМИ как недостоверную. Тем не менее, «дыма без огня не бывает». Во всяком случае, сама журналистка и олигарх не раз признавались друг другу во взаимных симпатиях.

Так не пора ли признать иноагентом этот «Колокол», который бьет только в одну сторону – под диктовку из-за рубежа?