Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Необычный щенок с зеленой шерстью родился в США

1 192
0 Оставить комментарий

Необычный щенок с зеленой шерстью родился в США

Вашингтон, 19 октября. Щенок немецкого дога родился на свет с зеленой шерстью в Колорадо. Необычный окрас животного объяснили журналисты Krdo.

Пес родился здоровым. Его окрас связан с пигментом, который вырабатывается в желчном пузыре. Щенок окрасился, будучи в материнской утробе.

По словам хозяйки Кэдди Уильямс, ее питомица родила восемь щенков. Женщина принимала роды у дога в темноте и под светом фонарика сразу не разглядела необычного щенка.

Уильямс записала малыша как черно-белого.

«Раньше я читала, что иногда на свет появляются зеленые щенки, поэтому была в курсе, что произошло», — сказала американка, ее слова передает «360».

Как пишут СМИ, на окрас щенка повлиял пигмент желчи биливердин. Именно из-за этого пигмента зеленеют синяки у людей. Скоро мех щенка станет как у остальных собратьев.

Ранее кинологи составили рейтинг самых упертых и вредных пород собак, которые плохо поддаются дрессировке. Среди них афганская борзая, бессендж и бульдог.

В Таиланде нашли странную собаку, которая выпрашивает еду у туристов. Пес по кличке Гае притворяется, что у него повреждены задние лапы, и ползет по улице на передних лапах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров