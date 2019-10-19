Необычный щенок с зеленой шерстью родился в США

Вашингтон, 19 октября. Щенок немецкого дога родился на свет с зеленой шерстью в Колорадо. Необычный окрас животного объяснили журналисты Krdo.
Пес родился здоровым. Его окрас связан с пигментом, который вырабатывается в желчном пузыре. Щенок окрасился, будучи в материнской утробе.
По словам хозяйки Кэдди Уильямс, ее питомица родила восемь щенков. Женщина принимала роды у дога в темноте и под светом фонарика сразу не разглядела необычного щенка.
Уильямс записала малыша как черно-белого.
☘???? GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M— KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) October 15, 2019
«Раньше я читала, что иногда на свет появляются зеленые щенки, поэтому была в курсе, что произошло», — сказала американка, ее слова передает «360».
Как пишут СМИ, на окрас щенка повлиял пигмент желчи биливердин. Именно из-за этого пигмента зеленеют синяки у людей. Скоро мех щенка станет как у остальных собратьев.
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