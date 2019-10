Необычный щенок с зеленой шерстью родился в США

Вашингтон, 19 октября. Щенок немецкого дога родился на свет с зеленой шерстью в Колорадо. Необычный окрас животного объяснили журналисты Krdo.

Пес родился здоровым. Его окрас связан с пигментом, который вырабатывается в желчном пузыре. Щенок окрасился, будучи в материнской утробе.

По словам хозяйки Кэдди Уильямс, ее питомица родила восемь щенков. Женщина принимала роды у дога в темноте и под светом фонарика сразу не разглядела необычного щенка.

Уильямс записала малыша как черно-белого.

☘???? GREEN GREAT DANE: Yes, you read that right. Caddy Williams of Canon City sent us this video of her new litter. One is not like the others.https://t.co/ATu31QO4lJ pic.twitter.com/XBkiKRQl1M