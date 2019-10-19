Необычный щенок с зеленой шерстью родился в США

«Раньше я читала, что иногда на свет появляются зеленые щенки, поэтому была в курсе, что произошло», — сказала американка, ее слова передает «360».

Как пишут СМИ, на окрас щенка повлиял пигмент желчи биливердин. Именно из-за этого пигмента зеленеют синяки у людей. Скоро мех щенка станет как у остальных собратьев.

Ранее кинологи составили рейтинг самых упертых и вредных пород собак, которые плохо поддаются дрессировке. Среди них афганская борзая, бессендж и бульдог.

В Таиланде нашли странную собаку, которая выпрашивает еду у туристов. Пес по кличке Гае притворяется, что у него повреждены задние лапы, и ползет по улице на передних лапах.