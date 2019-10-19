ФАН публикует список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Федеральному агентству новостей стали известны имена погибших при прорыве дамбы в поселке Щетинкино в Красноярском крае.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко сообщил, что прорыв дамбы в районе поселка Щетинкино произошел около шести утра по местному времени в субботу. По его словам, потоки воды смыли общежития, в которых жили работники предприятия.

В результате ЧС погибли 15 человек. Федеральное агентство новостей публикует список погибших.

Бельдянов Александр Анатольевич; Боровской Александр Петрович; Боярсков Игорь Сергеевич; Данилов Александр Михайлович; Котин Антон Михайлович; Мазепов Алексей Викторович; Максаков Павел Александрович; Поросенов Сергей Иванович; Пронин Виктор Викторович; Свиридов Александр Евгеньевич; Семешков Геннадий Евгеньевич; Толипов Дмитрий Борисович; Трофимов Валерий Владимирович; Фомичев Денис Сергеевич; Юдин Игорь Геннадьевич.

Матыленко уточнил, что ликвидацией ЧС руководит губернатор края Александр Усс. Он находится на месте происшествия.

Ранее председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин не исключил, что обильные осадки могли спровоцировать прорыв дамбы. Он добавил, что точные причины ЧС установят специалисты, проведя различные экспертизы.