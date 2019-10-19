Захарова надеется, что Бутина вернется домой в целостности и сохранности

Литвиново, 19 октября. В МИД РФ надеются, что россиянка Мария Бутина, которая находится в заключении в США, вернется на родину в целостности и сохранности. Об этом рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Мы очень надеемся, что она увидит свободу, а свобода увидит ее. И что она вернется в целостности и сохранности», — сказала она участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение».

Захарова отметила, что не каждый взрослый мужчина смог бы выдержать то, что пережила Бутина за время нахождения в американской тюрьме.

Отец заключенной в США россиянки Валерий Бутин рассказал, что семья ждет ее освобождения и будет встречать ее в одном из московских аэропортов. Марию Бутину должны выпустить на свободу и депортировать в Россию 25 октября.

Напомним, россиянка была задержана в США в июле 2018 года. Ее обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента, за это девушке грозило до 15 лет тюрьмы. В апреле суд решил, что она останется в американской тюрьме еще на 9 месяцев — Бутиной предъявили обвинение в отсутствии регистрации как иноагента на территории США.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никаких заданий госорганов РФ Бутина не выполняла, поэтому оснований для обвинений нет.

Валерий Бутин рассказывал Федеральному агентству новостей, что ситуация вокруг задержания девушки складывалась благополучно во многом благодаря тому, что ее дело очень громко прозвучало в России. Имя россиянки постоянно упоминалось в прессе, ее делу посвящались круглые столы, в помощь ей был организован сбор денежных средств.

Семья заключенной девушки открыла специальный Фонд Бутиной, правозащитник Александр Ионов на протяжении всех разбирательств привлекал к нему внимание с помощью СМИ и личных связей. Сбором финансов для оплаты услуг адвокатов Марии Бутиной занимался и Фонд национальных ценностей Александра Малькевича.

Отмечалось, что ощутимый эффект оказало видеообращение Бутиной из тюрьмы с просьбой о помощи.

Лагерь «Поколение», в рамках которого выступила Мария Захарова, начал работу 16 октября и продолжит функционировать до 21 октября. По приглашению Федерального агентства по делам национальностей в лагерь приехали более 150 лидеров студенческих, молодежных о общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.