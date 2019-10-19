Один из спасителей Дейр-эз-Зора рассказал ФАН, что делают курды и США на востоке Сирии

Один из собеседников корреспондентов Федерального агентства новостей (ФАН), с которым они пообщались в Сирии во время съемок фильма «Лев Республиканской Гвардии», посвященный двухлетней годовщине со дня гибели командира 104-й дивизии САА бригадного генерала Иссама Захреддина, подробнее рассказал об освободительной операции правительственных войск в Дейр-эз-Зоре, а также о том, что на самом деле делают в регионе курдские боевики и американцы.

Командир ополчения «Лива Аль-Кудс» Шади Мухаммад Хадид подчеркнул, что «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в конце 2017 года было разбито при помощи российских сил. После того как был разблокирован сам Дейр-эз-Зор, Сирийская арабская армия (САА) отбила у джихадистов все его предместья на западном берегу, вплоть до иракской границы.

Однако сейчас в пустынных районах провинции продолжаются атаки на укрытия остатков бандгрупп ИГ1, которые как-то умудряются выживать в песках и, более того, сохраняют террористическую активность. Хадид уверен, что без внешней поддержки исламисты не были бы способны на это, и он рассказал нашим репортерам, от кого именно им поступает помощь.

«Мы наблюдаем за передвижениями различных боевиков, в том числе курдов, и американцев, которые мечтают возродить террористов ИГИЛ1 и остаться в Сирии. Видимо, Соединенные Штаты не понимают, что сирийцы рано или поздно вернут все свои земли и не оставят на них ни одного американца и других оккупантов», – заметил командир.

Напомним, что США и подконтрольные им Сирийские демократические силы (SDF) переживают не лучшие времена за Евфратом. На прошлой неделе Турция начала новую антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере страны, направленную против курдских боевиков. В результате SDF уже в первые дни наступления лишились обширных территорий в пограничном районе.

На этой неделе, однако, Вашингтон вынудил Анкару приостановить операцию и позволить курдам самим отойти от границы. В результате был введен пятидневный перерыв. Тем не менее, если «Демократические силы» за это время не отведут свои бандгруппы на юг – за пределы 30-километрового коридора безопасности, то турки оставляют за собой право возобновить атаки.

По мнению доктора военных наук Анатолия Матвийчука, США, решившись на уступки Турции, не ожидали, что события будут развиваться так стремительно: за несколько дней ряд крупных городов были очищены от курдских радикалов, многие другие, кроме того, вернулись в ведение Дамаска. Вашингтон, однако, пока не намерен окончательно поднимать белый флаг, и потому марионеточные вооруженные бандгруппы на востоке САР ему еще нужны, добавил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Начало операции было достаточно эффективным: турки нанесли удар, курды отступили. Сирийской арабской армии (САА) были без боя переданы важнейшие города, которые занимали боевики SDF. В итоге американцы фактически оказались в ловушке. Тогда высокопоставленные лица из Штатов, в том числе вице-президент Майк Пенс, приехали в Анкару и фактически начали выпрашивать у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он прекратил или хотя бы приостановил наступление. Все говорит о том, что США испугались развития событий, того, что они стремительно теряют контроль над происходящим в САР и в остальной части ближневосточного региона», – убежден наш собеседник.

Между тем решение Белого дома отвести войска от сирийско-турецкой границы не означает полного отказа Соединенных Штатов от участия в сирийском конфликте и от уже оккупированных ими северо-восточных территорий арабской республики, причем вне зависимости от мнения лидера США Дональда Трампа.

«Так или иначе, американцы хотят сохранить свое влияние на этих территориях, и для этого им нужны лояльные группировки в виде в первую очередь курдов. Поэтому Вашингтону важно сохранить боеспособность «Демократических сил» и других карманных вооруженных формирований, чтобы в перспективе снова использовать их в своих интересах. Также нельзя забывать, какой колоссальный объем финансовых средств был уже вложен Штатами в курдских радикалов за последние годы, чтобы пошатнуть легитимное правительство. Поэтому сейчас США, безусловно, очень не хотят потерять данный проект и обессмыслить столь большие вливания денег», – закончил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.