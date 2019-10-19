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Один из спасителей Дейр-эз-Зора рассказал ФАН, что делают курды и США на востоке Сирии

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Один из спасителей Дейр-эз-Зора рассказал ФАН, что делают курды и США на востоке Сирии

Один из собеседников корреспондентов Федерального агентства новостей (ФАН), с которым они пообщались в Сирии во время съемок фильма «Лев Республиканской Гвардии», посвященный двухлетней годовщине со дня гибели командира 104-й дивизии САА бригадного генерала Иссама Захреддина, подробнее рассказал об освободительной операции правительственных войск в Дейр-эз-Зоре, а также о том, что на самом деле делают в регионе курдские боевики и американцы.

Командир ополчения «Лива Аль-Кудс» Шади Мухаммад Хадид подчеркнул, что «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в конце 2017 года было разбито при помощи российских сил. После того как был разблокирован сам Дейр-эз-Зор, Сирийская арабская армия (САА) отбила у джихадистов все его предместья на западном берегу, вплоть до иракской границы.

ИГ*

Однако сейчас в пустынных районах провинции продолжаются атаки на укрытия остатков бандгрупп ИГ1, которые как-то умудряются выживать в песках и, более того, сохраняют террористическую активность. Хадид уверен, что без внешней поддержки исламисты не были бы способны на это, и он рассказал нашим репортерам, от кого именно им поступает помощь.

«Мы наблюдаем за передвижениями различных боевиков, в том числе курдов, и американцев, которые мечтают возродить террористов ИГИЛ1 и остаться в Сирии. Видимо, Соединенные Штаты не понимают, что сирийцы рано или поздно вернут все свои земли и не оставят на них ни одного американца и других оккупантов», – заметил командир.

Шади Мухаммад Хадид

Напомним, что США и подконтрольные им Сирийские демократические силы (SDF) переживают не лучшие времена за Евфратом. На прошлой неделе Турция начала новую антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере страны, направленную против курдских боевиков. В результате SDF уже в первые дни наступления лишились обширных территорий в пограничном районе.

На этой неделе, однако, Вашингтон вынудил Анкару приостановить операцию и позволить курдам самим отойти от границы. В результате был введен пятидневный перерыв. Тем не менее, если «Демократические силы» за это время не отведут свои бандгруппы на юг – за пределы 30-километрового коридора безопасности, то турки оставляют за собой право возобновить атаки.

Карта военных действий на северо-востоке Сирии

По мнению доктора военных наук Анатолия Матвийчука, США, решившись на уступки Турции, не ожидали, что события будут развиваться так стремительно: за несколько дней ряд крупных городов были очищены от курдских радикалов, многие другие, кроме того, вернулись в ведение Дамаска. Вашингтон, однако, пока не намерен окончательно поднимать белый флаг, и потому марионеточные вооруженные бандгруппы на востоке САР ему еще нужны, добавил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Начало операции было достаточно эффективным: турки нанесли удар, курды отступили. Сирийской арабской армии (САА) были без боя переданы важнейшие города, которые занимали боевики SDF. В итоге американцы фактически оказались в ловушке. Тогда высокопоставленные лица из Штатов, в том числе вице-президент Майк Пенс, приехали в Анкару и фактически начали выпрашивать у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он прекратил или хотя бы приостановил наступление. Все говорит о том, что США испугались развития событий, того, что они стремительно теряют контроль над происходящим в САР и в остальной части ближневосточного региона», – убежден наш собеседник.

Майк Пенс и Реджеп Тайип Эрдоган

Между тем решение Белого дома отвести войска от сирийско-турецкой границы не означает полного отказа Соединенных Штатов от участия в сирийском конфликте и от уже оккупированных ими северо-восточных территорий арабской республики, причем вне зависимости от мнения лидера США Дональда Трампа.

«Так или иначе, американцы хотят сохранить свое влияние на этих территориях, и для этого им нужны лояльные группировки в виде в первую очередь курдов. Поэтому Вашингтону важно сохранить боеспособность «Демократических сил» и других карманных вооруженных формирований, чтобы в перспективе снова использовать их в своих интересах. Также нельзя забывать, какой колоссальный объем финансовых средств был уже вложен Штатами в курдских радикалов за последние годы, чтобы пошатнуть легитимное правительство. Поэтому сейчас США, безусловно, очень не хотят потерять данный проект и обессмыслить столь большие вливания денег», – закончил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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