В МЧС рассказали, как идут работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Красноярск, 19 октября. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко прокомментировал ЧС в районе поселка Щетинкино, в результате которого погибли 15 человек.

Прорыв дамбы произошел около шести утра, уточнил представитель ведомства. По его словам, потоки воды смыли два ближайших дома, в которых жили сотрудники предприятия «Сисим».

«Силы и средств достаточно. Работает оперативный штаб, работает оперативная группа на месте ЧС. Командует ликвидацией ЧС на данный момент губернатор Красноярского края (Александр Усс), тоже находится на месте ликвидации ЧС», — сказал Матыленко.

Ранее сообщилось, что в районе Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Потоки воды смысли два общежития, где могли находится, по данным прессы, до 80 человек.

По последней информации, в результате прорыва дамбы погибли 15 человек. В Минусинской епархии РПЦ сообщили, что в воскресенье пройдут панихиды в православных храмах на юге Красноярского края по погибшим в результате ЧС.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин не исключил, что обильные осадки могли спровоцировать прорыв дамбы. Он добавил, что точные причины ЧС установят специалисты, проведя различные экспертизы.