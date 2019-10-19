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Украинцам и белорусам разрешили не сдавать экзамен на знание русского языка

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Украинцам и белорусам разрешили не сдавать экзамен на знание русского языка

Москва, 19 октября. Экзамен на знание русского языка для граждан Украины и Белоруссии отменен. Соответствующую инициативу поддержало правительство России.

Поправки будут внесены в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». После этого свободно владеющие русским языком украинцы и белорусы смогут просто подавать заявление о признании их носителями языка, передает РИА Новости.

В Кабмине добавили, что на данный момент не существует единого критерия признания соискателя носителем русского языка. Участники экзаменов проходят испытания с использованием  «аудио-, видео- и мультимедийных материалов». В некоторых случаях иностранцам предлагают пройти тест. Правительство планирует наделить министерство внутренних дел РФ полномочиями по разработке единого подхода к этому вопросу.

Напомним, быть признанными носителями русского языка без собеседования в настоящее время могут только те иностранцы, чьи прямые родственники живут в России. Статус русскоговорящего дает представителям других стран право получить в упрощенном порядке вид на жительство в России и гражданство.

Украинцам и белорусам разрешили не сдавать экзамен на знание русского языка

Ранее правительство России одобрило законопроект, согласно которому срок рассмотрения заявлений о получении российского гражданства сократится с шести до трех месяцев. 

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Источник: РИА Новости
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