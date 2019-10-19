Власти Красноярского края объявили день траура по погибшим при прорыве дамбы

Красноярск, 19 октября. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

«Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе», — говорится в сообщении.

В региональном правительстве добавили, что в день траура во всех городах и районах региона будут приспущены флаги Красноярского края. Кроме того, глава региона поручил правительству организовать работу по ликвидации последствий ЧП. Губернатор, администрация края, правительство края и законодательное собрание выразили соболезнования семьям погибших.

Трагедия произошла в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края. Четырехметровая волна, образовавшаяся в результате прорыва дамбы, накрыла два общежития, в которых, по данным СМИ, находились около 80 человек. По последней информации, погибли 15 человек. Судьба 13 человек остается неизвестна, их поиски продолжаются.

В Енисейском управлении Ростехнадзора отметили, что дамба была нелегальной. В экстренных службах региона предположили, что объект мог разрушиться из-за износа тела плотины.

Президент России Владимир Путин поручил приложить все силы, чтобы последствия прорыва дамбы не распространились на другие поселки, а также предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего.