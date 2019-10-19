Болгарские врачи шесть часов искали забытую в томографе старушку

София, 19 октября. Врачи больницы в болгарском городе Павликени потеряли 70-летнюю пациентку Асенку Христову и искали ее шесть часов. Выяснилось, что женщину забыли в компьютерном томографе, сообщает телеканал NOVA.

По данным телеканала, пенсионерка пришла в больницу, чтобы обследовать легкие из-за подозрения на пневмонию. О пропаже женщины сообщила ее дочь, она обратилась в полицию. К поискам подключились правоохранители. В итоге бабушку обнаружили сотрудники больницы, она была внутри томографа в запертом на ключ кабинете.

Директор больницы Анета Крыстева сообщила, что по факту инцидента была проведена проверка. Установлено, что старушку забыла в аппарате лаборант. Сейчас она находится в отпуске, по возвращении ее ждет дисциплинарное взыскание, сообщает телеканал «360».

В больнице добавили, что длительное нахождение в томографе не было опасным для здоровья пациентки, аппарат был выключен. Однако родственники решили не доверять здоровье врачам местной больницы и отправили женщину на лечение в столицу страны, пишет «Газета Кемерова».

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